Defensa reubica temporalmente al Grupo de Operaciones Especiales desplegado en Irak por el deterioro de la seguridad en la zona

El Ministerio de Defensa ha decidido la reubicación temporal del Grupo de Operaciones Especiales (SOTG) desplegado en Irak ante el deterioro de la situación de seguridad en la región y la imposibilidad de continuar desarrollando los cometidos asignados, según ha informado este domingo en un comunicado oficial. La medida se ha adoptado tras el empeoramiento del contexto en la zona a raíz de la guerra en Irán, que ha incrementado la inestabilidad y ha obligado a tomar decisiones para garantizar la protección del contingente español.

Defensa ha señalado que España ha determinado el redespliegue temporal de la unidad encuadrada en la Coalición Internacional de lucha contra el Daesh, ante la imposibilidad de continuar con normalidad las tareas previstas en el marco de la operación. Según el Ministerio, todos los militares del SOTG se encuentran ya en lugares seguros y sin novedad, a la espera de la evolución de la situación en la región.

El comunicado subraya que la reubicación se ha realizado en estrecha coordinación y colaboración con las autoridades iraquíes y con el apoyo de la coalición internacional, manteniendo en todo momento informados a los países aliados y amigos. Defensa insiste en que la decisión responde exclusivamente a motivos de seguridad, ante la volatilidad y fragilidad del escenario actual.

300 miembros en Irak

España mantiene en Irak alrededor de 300 miembros de las Fuerzas Armadas desplegados en distintas misiones internacionales. Por un lado, participa en la Operación Inherent Resolve, iniciada en 2014 por la coalición internacional contra el Daesh, en la que está integrado el Grupo de Operaciones Especiales ahora reubicado. Por otro, forma parte de la misión de la OTAN en Irak (NMI), en la que está previsto que un general español asuma el mando el próximo mes de junio.

Además, el contingente español participa en la Unidad de Force Protection y en el Elemento de Apoyo Nacional organizados por la OTAN a petición de las autoridades iraquíes, con el objetivo de contribuir a la seguridad y estabilidad del país.

El Ministerio de Defensa ha recalcado que el compromiso de España con la Coalición Internacional y con la estabilidad de Irak permanece inalterable, pese a la reubicación temporal de la unidad. No obstante, ha advertido de que el deterioro de la situación de seguridad en la zona obliga a adoptar medidas preventivas para garantizar la protección de las fuerzas desplegadas hasta que la evolución del conflicto permita retomar con normalidad los cometidos asignados.

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