Garat alerta tras el ataque en Irak: "La preocupación por los soldados españoles debe estar ahí"

La guerra en Oriente Medio sigue escalando. Un soldado francés ha muerto y varios han resultado heridos tras un ataque iraní en el norte de Irak contra una base en la que militares europeos participaban en misiones de entrenamiento antiterrorista. Seis soldados franceses resultaron heridos en un ataque con drones horas antes de que otra base italiana fuera también atacada en la zona. La muerte del militar francés, la primera víctima europea en este conflicto, ha provocado una fuerte reacción del presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya que estos efectivos llevaban una década desplegados en Irak en misiones ajenas a la guerra actual.

El almirante retirado Juan Rodríguez Garat advierte de que los ataques contra bases aliadas en Irak no son nuevos, pero que ahora han empezado a tener más impacto. "Esto se extiende, pero los ataques a bases aliadas en Irak están ocurriendo prácticamente desde el primer día. Esta vez han tenido más éxito", explica. Según Garat, la estrategia de Irán busca ampliar el coste del conflicto para sus adversarios. "La intención de Irán es muy clara: que el mundo comparta el sufrimiento que Estados Unidos e Israel les están infligiendo a ellos".

Preocupación por los soldados españoles en Irak

España mantiene cerca de 300 militares desplegados en Irak dentro de misiones internacionales. Muchos de ellos comparten instalaciones con tropas estadounidenses o de otros países aliados. Para el almirante retirado, el riesgo existe aunque no sea elevado. "La preocupación es obvia. Tenemos soldados españoles en Irak dentro del contingente y estarán tomando todas las precauciones".

Sin embargo, reconoce que los ataques con drones han aumentado en los últimos años. "Siempre es posible que reciban un ataque, sobre todo con drones, y ya ha habido ocasiones anteriores en las que se han producido víctimas. La probabilidad es pequeña, pero la preocupación lógicamente debe estar ahí".

Irán utiliza el petróleo como arma estratégica

Uno de los movimientos más relevantes de Teherán ha sido el bloqueo parcial del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas petroleras del mundo. Rodríguez Garat cree que el control del tráfico energético es la herramienta más eficaz que tiene Irán para presionar a sus adversarios.

"Dentro del objetivo estratégico de que el mundo se canse de la guerra lo antes posible, el petróleo es la mejor opción que tienen". Según explica, Irán permite el paso de algunos buques, especialmente chinos, pero el resto del tráfico marítimo se enfrenta a riesgos que muchas compañías no están dispuestas a asumir, "y mucho menos cuando los buques de guerra de EEUU tampoco están entrando en el estrecho de Ormuz".

Un conflicto en el que Irán juega con el tiempo

Aunque militarmente Irán está en desventaja frente a Estados Unidos e Israel, el almirante considera que el país cuenta con otros factores a su favor. "Irán está tecnológicamente muy atrasado y no puede competir con los sistemas occidentales, pero tiene el tiempo, el espacio y la población". Para el régimen iraní, el objetivo es claro: sobrevivir.

"Su victoria sería la permanencia del régimen. Si sobrevive, no tardará en reconstruir sus programas de misiles y su capacidad militar". Sobre el estado de salud de Mojtaba Jameneí, hijo y sucesor del líder supremo iraní asesinado Alí Jameneí, Garat también subraya que el liderazgo iraní no depende de una sola figura, lo que dificulta debilitar al régimen desde el exterior. "El liderazgo en Irán es colectivo. Si eliminas a uno, se pone en su lugar otro que piensa exactamente igual".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.