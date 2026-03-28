El decreto en vivienda marca la actualidad política a las puertas de la campaña andaluza

Sumar, partido impulsor del decreto en vivienda como medida anticrisis por la guerra de Irán, hace un llamamiento social para presionar a los partidos de derechas para que aprueben la medida. Este decreto depende de los apoyos que el gobierno consiga entre sus socios habituales.

El decreto en vivienda

Ese plan incluye la prórroga de dos años de los contratos de alquiler en vigor hasta 2027 y el tope de 2% a los precios. Pero todo indica que ese decreto va a caer en menos de un mes por falta de apoyo en el congreso. Con el Partido Popular, Vox y Junts en contra, el PNV se lo está pensando. Dicen que tienen que estudiar si esas medidas planteadas mejorarían la situación en el alquiler, de lo que desconfían.

Desde Sumar esperan que los partidos de la derecha recapaciten; sobre todo lo esperan de Junts. Los catalanes, pese a haber manifestado en el pasado una ruptura definitiva con el gobierno, siempre muestran opciones de cambiar su posición si los de Sánchez los seducen con propuestas que satisfagan a los separatistas.

Sumar confía en que este decreto, propuesto por ellos y que están tratando de sacar adelante, tenga éxito y se convierta en una victoria para los de Yolanda Díaz.

Aina Vidal defiende que, hasta ahora, Junts se había instalado en el 'no', pero añade que aún tienen "tres semanas por delante para seguir negociando". "Me mantengo en términos de esperanza".

El PNV tampoco le ha dado el sí a este decreto en vivienda. "Tenemos que ver a ver, tenemos que analizar sobre todo qué impacto tendría este decreto en la situación del alquiler", apuntaba Maribel Vaquero, portavoz del Partido Nacionalista Vasco.

El Partido Popular se opone

Gobierno saca pecho de su plan anticrisis, el que ya está aprobado. Sin embargo, los populares se oponen. "El control de alquileres debe ser eliminado lo antes posible. No sirve para nada y lo que habría que hacer es aumentar la oferta de vivienda". Declaraba Alberto Nadal, secretario de Economía y Trabajo del PP.

Miguel Tellado, en un acto en Lugo, también ha criticado la marcha de María Jesús Montero hacia Andalucía con la intención de presidir la Junta.

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