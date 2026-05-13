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¿Qué se elige en las elecciones de Andalucía del 17 de mayo 2026?

Este domingo 17 de mayo, los andaluces tienen una cita con las urnas. Pero, ¿Qué se decide exactamente?

Elecciones Andaluc&iacute;a 2026

Elecciones Andalucía 2026Europa Press

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Paula Hidalgo
Publicado:

En las elecciones de Andalucía de este domingo 17 de mayo de 2026, tienen lugar los comicios en los que los ciudadanos andaluces podrán elegir a los 109 diputados que componen el Parlamento de la comunidad autónoma.

Decidirán el futuro de Andalucía durante los próximos cuatro años (2026-2030). Aunque comúnmente se suele hacer referencia únicamente a los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía, en las elecciones autonómicas no se escoge directamente al presidente, sino al número de diputados de cada partido en el Parlamento de Andalucía, la Cámara autonómica ubicada en el Hospital de las Cinco Llagas.

Estos diputados serán los responsables de elegir al presidente a través de su voto. Por lo tanto, una vez se celebren los comicios y una vez constituida la Cámara, es el propio Parlamento el que elige al próximo presidente o presidenta de la Junta. De esta manera, los ciudadanos no eligen directamente con su voto al presidente andaluz.

Además, los diputados del Parlamento serán quienes se encarguen de aprobar leyes, controlar lo que ocurre en el Gobierno andaluz y proponer nuevas iniciativas políticas.

Este es el reparto oficial de escaños

Los 109 escaños del Parlamento no se reparten de la misma manera. Según la ley electoral andaluza, la circunscripción electoral es la provincia, y cada una posee un mínimo de ocho escaños. A partir de ahí, los 45 escaños restantes se reparten según la población. Así queda el reparto oficial de este año: Almería 12, Cádiz 15, Córdoba 12, Granada 13, Huelva 11, Jaén 11, Málaga 17 y Sevilla 18.

Actualmente, el presidente de la Junta de Andalucía es Juan Manuel Moreno por el Partido Popular, que en 2022 obtuvo 58 escaños, alcanzando la mayoría absoluta con el 43% de los votos. Pese a su intención de agotar la legislatura, finalmente decidió adelantar las elecciones un mes antes de lo previsto.

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