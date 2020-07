Cospedal dice que el chivatazo es "una losa muy importante" sobre Rubalcaba

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, considera que el caso del chivatazo a ETA en el bar Faisán es "una losa muy importante" sobre el vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubacalba, quien, a su juicio, debería haber presentado su dimisión.

En una entrevista concedida a Europa Press Televisión, Cospedal ha asegurado que con este caso el PP se plantea "llegar hasta el conocimiento final", con el fin de que los españoles "puedan saber toda la verdad acerca de lo que ocurrió en el bar Faisán".

Por lo pronto, la 'número dos' del PP ha afirmado que en este soplo a ETA "ya hay" una responsabilidad política "como mínimo" y, por lo tanto, Rubalcaba "debería dimitir" y dejar su cargo como ministro del Interior.

"Esto pasaría en cualquier país democrático. El único país donde no ocurre y donde un ministro del Interior no da explicaciones acerca de un comportamiento tan antidemocrático como el de ayudar a los terroristas en contra del Cuerpo Nacional de Policía, es en España. Es una cosa inaudita y que no pasa en ningún lugar del mundo salvo en España", ha enfatizado.