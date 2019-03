Cospedal: "El decreto no es una auténtica reforma laboral"

Durante una visita a las riberas del río Tajo a su paso por Talavera de la Reina, Cospedal ha indicado a los periodistas que el decreto-ley con la reforma laboral tiende "tan sólo a modificar unos aspectos del despido y determinados aspectos de la contratación".

Ha lamentado Cospedal que, en su opinión, en la reforma no se aborda la negociación colectiva y la formación profesional, y ha añadido que "no se da una auténtica salida a la contratación de nuestros jóvenes y, además, no se incentivan determinadas contrataciones que podrían aliviar mucho a aquellas personas que hoy no pueden tener un puesto de trabajo".