Ante la acusación de cohecho pasivo del Supremo, Cospedal afirma que Camps ha asegurado que puede demostrar la compra de los trajes y que habrá que esperar al juicio ya que hay un proceso abierto. Ha desmentido en calquier caso que la polémica sea la causa de que la directiva del PP no asista este fin de semana a un acto en valencia.

Además en la entrevista se ha tratado la puerta abierta por el Gobierno a la subida de impuestos. "No sabemos a que atenernos. De momento en junio sube el IVA y cuando el Gobierno dice que no se decartan más subidas, al final acaban haciéndolo", afirma Cospedal.

En cuanto al plan de ajuste de Zapatero, la secretaria general del PP ha insisitido en que hay otras partidas de lasque se puede recortar antes que de las pensiones.

Ante la sugerencia del FMI de que las medidas de Zapatero cuenten con el apoyo mayoritario del Parlamento, Cospedal afirma que no es posible en tanto en cuanto no conocen el contenido del decreto. Esto se debe a que éste no fue presentado el viernes pasado en consejo de ministros.

Ayer el Congreso aprobó por cuarta vez que se suprima la vicepresidencia tercera. Para Cospedal es inaudito que el Gobierno se niegue a reducir ministerios. Afirma que la vicepresidencia tercera no tiene contenido y que antes era una secretaría de Estado e insiste que no se trata sólo del cargo sino de el dinero que se gasta en hacer políticacuando ya hay otros organismos que hacen lo mismo.

Por otro lado, el presidente boliviano Evo Morales -en Madrid con motivo de la Cumbre- ha acusado al PP de tramar un golpe de estado a su gobierno. Para Cospedal estas declaraciones son simplemente un disparate.