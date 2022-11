Corinna lanza un podcast con detalles de su relación con Juan Carlos: "Me llamaba diez veces al día"

Un podcast, ocho capítulos y toda clase de secretos y revelaciones. Es la carta de presentación del nuevo proyecto de Corinna Larsen, en el que da detalles sobre la relación sentimental que, según ella, mantuvo con el rey emérito. Una historia que explica desde su punto inicial en "Corinna and the king", el título del podcast, y cuyo lanzamiento coincide con la resolución sobre si su demanda contra Juan Carlos I sigue o no adelante. Según su versión, tanto él como los servicios de inteligencia españoles le acosaron para que devolviera los 65 millones de euros que había recibido del rey emérito.

Flores "a diario"

"La Casita" y "Vivir del cuento" son los títulos de los dos primeros episodios. En ellos, Corinna revela el inicio de su relación sentimental, detalla cómo el rey Juan Carlos le enviaba cartas y flores prácticamente a diario y cómo esa dinámica terminó cambiando. "Un cuento de hadas", según la narración de la protagonista; "era muy acogedor y amable, no parecía una persona rígida", asegura. Fue precisamente durante una cacería cuando ambos se conocieron y donde comenzó una historia que terminó acercando, según la alemana, a un mundo de "codicia, violencia, espionaje internacional y caza de elefantes".

Imagina que la persona que dice que eres el amor de tu vida, te involucra en una investigación criminal

Cada una de las declaraciones de Corinna en el podcast que ella protagoniza suponen ataques muy concretos contra quien era su pareja, según sus palabras. "Hay algo perturbador en él y bastante despiadado. Creo que era una cuestión de pura supervivencia. Imagina que la persona que dice que eres el amor de tu vida, te involucra en una investigación criminal". La emisión coincide, además, con la vista del recurso que interpusieron los abogados del rey emérito, en el que defienden que no debería ser investigado ni enjuiciado en el Reino Unido por pertenecer a la familia real española.

En los extractos revelados hasta ahora, Corinna también da detalles sobre el matrimonio con la reina Sofía: "Hacía tiempo que habían dejado de pasar tiempo juntos cuando no estaban en público". Aún así, el principal reproche se centra en las supuestas mentiras que el rey emérito contaba a Corinna: "No solo llevaba una doble vida. Llevaba una quíntuple vida".

Abrigos de camuflaje para "esconderte de esposas furiosas"

El podcast incluye decenas de entrevistas a periodistas, corresponsales, biógrafos, historiadores, miembros de la inteligencia española y exagentes del FBI. Y son dos los periodistas que están detrás de esta investigación, condensada en varios capítulos: Tom Wright y Bradley Hope, finalistas del premio Pullitzer. Para promocionar el proyecto, y con mucha ironía, el estudio ha lanzado incluso una colección de moda ficticia con abrigos de camuflaje "para esconderte de esposas furiosas" o unas orejeras para "proteger tus oídos de los rifles para cazar elefantes".