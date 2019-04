Corcuera sobre los ocupas de Barcelona: "¿Estos de qué coño se quejan?"

El que fuera ministro del PSOE entre 1988 y 1993, José Luis Corcuera, ha valorado la situación del expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, tras su comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento que trata de depurar las responsabilidades políticas del presunto fraude de las ayudas a los cursos de formación.

No duda de la honradez de Manuel Chaves aunque sí cree que se han podido cometer errores en la administración del Gobierno autónomo, "aunque a veces los máximos responsables no son alertados de un fraude de estas cantidades". Considera que Chaves y Griñán han dado las explicaciones políticas convenientes y ninguno de los dos se ha enriquecido.

Ante la definición de "socialista de pata negra", cree que muchos de sus actuales compañeros no le consideran como tal, "sobre todo los nuevos". Cree que en Política se tienen que tener las ideas muy claras. Cuando Pedro Sánchez dijo que "el PSOE gana cuando es el PSOE", pensó que el líder socialista había dado con la clave electoral. "En las pasadas elecciones el PSOE no fue el PSOE y por eso las perdió", mantiene. Ha dicho en numerosas ocasiones que no le gusta lo que está haciendo el PSOE en decisiones como las de apoyar a Ada Colau en Barcelona.

Sostiene que para ganar las elecciones, el PSOE tiene que dar la batalla ideológica "a quien pretende darle el 'sorpasso' engañando a los españoles y han asesorado a los gobiernos de Chaves y Maduro".

No se identifica con la 'nueva política'. "Si la nueva política consiste en agradar al ciudadano, decirle lo que no es posible hacer, prometerle que habrá milagros donde no se producen, si eso es la nueva política no la quiero ni ver", destaca.

Sobre los disturbios del barrio de Gràcia tras el desalojo del 'banco embargado', los define como "un despropósito"."Esos jóvenes que protestan van a la Universidad, donde todos los españoles les estamos pagando una carrera. Dicen que ellos son el pueblo. Son seis tíos con una tienda de campaña que están en frente de un local que un juez ha ordenado desalojar", declara Corcuera.

Considera que los Mossos d´Esquadra han tenido un comportamiento "increíble por laxo". Para Corcuera, los jóvenes que protestan "deberían aprender en la Universidad para sacarnos del agujero porque les pagamos las carreras para que cuando salgan de la Universidad contribuyan a la excelencia de España". Cree que lo único que nos han costado es dinero. "Nacieron en un hospital público, si están enfermos acuden al hospital público, fueron a una guardería publica... ¿Pero de qué coño se quejan?", espeta.

Resalta que quienes montan "el cristo político" son unos profesionales del activismo. Las acciones de Gràcia le recuerdan el asalto de Telefónica en la Segunda República.