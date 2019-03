Miles de personas gritan 'No a la LOMCE' en la manifestación de Madrid

Miles de personas convocadas por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, 250.000, según los organizadores claman en Madrid contra el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, los recortes y exigen la dimisión del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert.

Bajo el lema 'No a la LOMCE. No a los recortes. No a las contrarreformas educativas', padres, alumnos y docentes han recorrido durante una hora el centro de la capital, desde la Plaza de Neptuno hasta Sevilla, donde se ha instalado un escenario para que los representantes de la Plataforma leyeran el manifiesto.

No obstante, la gran mayoría de los convocados se han quedado parados frente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para dirigir una sonora pitada al ministro y pedir su dimisión. Varias pancartas, además de la de la cabecera, han dividido en tramos el recorrido, como la del Sindicato de Estudiantes en la que se leía 'No a la contrarreforma franquista. Becas sí, tasas no. Wert dimisión', o 'Trabajadores de los centros sostenidos con fondos públicos. Contra la LOMCE y los recortes', entre otras.

Una banda de música procedente de Vallecas, camisetas verdes reivindicativas de la escuela pública, pitos, carteles contra los recortes y la LOMCE y hasta un chorizo de dos metros de largo, fabricado con tela roja, y portado como un dragón chino, han protagonizado la marcha que, hasta la llegada al Ministerio de Educación, ha discurrido de forma festiva.

"La reforma educativa y los recortes son el mayor ataque a la igualdad"

Representantes de los sindicatos y organizaciones convocantes de la huelga general de la enseñanza han asegurado que no aceptarán la invitación hecha por el Ministerio de Educación para abrir un diálogo sobre la reforma educativa si antes no la retira.

En declaraciones a los medios miembros de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública han expresado que la condición previa al diálogo es suprimirla. "Estamos esperando la negociación desde que la Lomce entrara en el Parlamento y se han olvidado de la comunidad educativa y ahora que esta huelga ha tenido un 83% de seguimiento nos llaman a dialogar", se ha quejado Carlos López, secretario general de la Enseñanza de UGT. "La condición previa es que se retire la Lomce y se negocien las bases futuras de una ley que mantenga la igualdad de oportunidades", ha afirmado, además de avisar: "Lo único que puede hacer que vuelva la paz a las aulas es que consideren o sean conscientes es que la ley está rechazada tanto en la política como en la sociedad".

El portavoz de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, José Luis Pazos, ha comentado que no van a "aceptar" a ningún interlocutor de los que "ya han demostrado que no son capaces de defender la educación pública". "Lo único que pueden hacer es las maletas porque no tienen ética ni catadura moral", ha resaltado Pazos en referencia a los responsables de Educación.

Además, se ha felicitado de que las familias hayan vuelto a "vaciar los centros". "Decimos claramente al Gobierno de España y de Madrid que no aceptamos recortes y que todo el mundo rechaza la reforma educativa", ha añadido. Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha felicitado a los participantes en la huelga "por ser lo mejor de la sociedad, es decir, los profesores, padres y alumnos que forman la comunidad escolar y luchan por el futuro del país".