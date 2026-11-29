Tras cerrarse las urnas, comienza el escrutinio de votos de las elecciones generales de este 29 de noviembre. El recuento permitirá saber si alguno de los bloques de derecha o izquierda consigue la mayoría absoluta. Este número se establece calculando la mitad de los diputados y sumando uno. Por tanto, si el Congreso de los Diputados de España tiene 350 escaños, la mayoría absoluta es de 176 escaños.

Las encuestas publicadas durante la campaña electoral apuntaban a una mayoría absoluta holgada para PP y Vox, pero ahora es el momento de saber si esos pronósticos se cumplen.

Cómo usar la calculadora de pactos

A través de la calculadora de pactos que encontrarás en esta noticia podrás hacer tus propias cuentas según el número de diputados que obtenga cada partido. Recuerda que también están incluidos partidos con menor representación pero que pueden llegar a ser claves, como ocurrió en las elecciones de 2023. El partido más votado fue el PP, pero Pedro Sánchez consiguió gobernar gracias al apoyo en la investidura de Sumar, Junts, PNV, ERC, Bildu, BNG y Coalición Canaria.

Solo tienes que pinchar en la casilla de cada partido y comprobar a través de la barra cuántos escaños suman. Con los datos de escrutinio actuales, la combinación PP y Vox logra 186 escaños, superando holgadamente la mayoría absoluta que se sitúa en 176.

Si Pedro Sánchez quisiera reeditar la suma de votos que le llevó a la investidura en 2023, con las cifras actuales no conseguiría la mayoría absoluta. El PSOE tiene 117 escaños, Frente Amplio 13, Esquerra 11, Bildu 7, Junts 5, Adelante Andalucía 4, PNV 3 y Coalición Canaria 2. Esta suma es de 163 escaños.