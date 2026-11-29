Su colegio electoral de siempre, situado en Nava de Ordunte, lo tenían a apenas 3 kilómetros. Sin embargo, desde las elecciones autonómicas del año pasado, la junta electoral provincial les ha censado en la lejana Artieta, muy cerca de la frontera con el País Vasco. Exactamente a 21 kilómetros de distancia.

Hablamos con varios vecinos que nos trasladan su indignación. Avelina nos dice que es imposible hacerlo peor y que se pone mala de pensarlo. José considera que es un error gigantesco. De hecho, nos asegura que no piensa votar a pesar de que hay gente que se ha ofrecido a llevarlo. "La próxima nos mandan a Madrid", comenta con impotencia. Otra mujer nos traslada su sospecha. Cree que "hay alguien que, de forma interesada, no quiere que votemos".

La alcaldesa pedánea de Gijano, Inmaculada López, afirma que estamos ante un despropósito total. Ha presentado todo tipo de alegaciones a la decisión, pero han sido rechazadas. Según le han trasladado, la razón de todo ello es mantener la mesa electoral de Artieta. Con ellos se consigue que alcance los 200 votantes, pero Inma considera que "por beneficiar a unos vecinos no se puede perjudicar a otros. Además, la ley defiende que todo el mundo tiene derecho a votar en la mesa más cercana a su domicilio", añade. Además, le extraña que la medida tenga que afectarles a ellos cuando hay otros núcleos de población más cercanos.

Para facilitarles el traslado se ha puesto a disposición de los vecinos un único viaje en autobús. Pocos lo usarán. Muchos vecinos comparten sus vehículos para trasladar a quien lo necesite y una importante cantidad ya ha votado por correo para evitarse incomodidades.

Al problema hay que sumar las características de la carretera que les separa de Artieta. Es de montaña. Es estrecha y con muchas curvas. De hecho, Inmaculada nos relata como el año pasado el autobús patinó y estuvo a punto de irse por la cuneta.

La alcaldesa pedánea adelanta ya que si en las próximas elecciones municipales les vuelven a asignar el colegio electoral de Artieta acudirán a la justicia. "Espero no tener que llegar a los tribunales y tener que gastar dinero en abogados y desplazamientos cuando podríamos utilizarlo para otras cosas más útiles para el pueblo", finaliza.

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