Los resultados de las elecciones de este domingo 29 de noviembre no estarán completos esta misma noche, ya que una parte del recuento quedará pendiente hasta los días posteriores, cuando se incorporen las papeletas de los españoles que residen fuera del país.

Se trata del conocido como voto CERA, correspondiente a los ciudadanos inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes. Aunque estos electores participan en las mismas elecciones que quienes votan en España, sus papeletas siguen un procedimiento diferente y no se contabilizan junto al primer recuento de las mesas electorales.

La fecha prevista para comenzar a incorporar estos sufragios será el 4 de diciembre, cuando arranque el escrutinio general. Este proceso se prolongará hasta el día 7, periodo en el que las Juntas Electorales revisarán los resultados y añadirán los votos procedentes del extranjero.

¿Por qué hay que esperar varios días?

La diferencia está en la propia organización del voto exterior. Las papeletas deben llegar a los organismos electorales correspondientes siguiendo los plazos y procedimientos establecidos para garantizar que puedan ser contabilizadas correctamente.

Por eso, cuando este 29 de noviembre cierren los colegios electorales y comience el recuento habitual, todavía quedarán votos pendientes de incorporar.

¿Pueden cambiar los resultados?

Sí. Los votos CERA también cuentan para determinar la distribución definitiva de los escaños en cada circunscripción. Por tanto, dependiendo de la diferencia entre las candidaturas, su incorporación podría modificar el reparto de algún representante. Esto significa que los datos conocidos durante la noche electoral, tendrán carácter provisional y que habrá que esperar al escrutinio general para disponer de los resultados completos.

De esta manera, la jornada electoral del 29 de noviembre tendrá una segunda fecha importante en el calendario: el 4 de diciembre, cuando comenzará el recuento que permitirá incorporar el voto de los españoles que han ejercido su derecho desde el extranjero.