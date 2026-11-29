España está hoy llamada a las urnas. 38.728.356 electores pueden ejercer su derecho a voto desde primera hora de la mañana de este 29 de noviembre en alguno de los colegios electorales abiertos para tal ocasión. De ese total de electores 35.958.711 residen en España y 2.769.645 en el extranjero.

Los residentes en el extranjero no han tenido que hacer una solicitud previa para poder votar en estas elecciones generales. La Oficina del Censo Electoral envió a todos los electores la documentación necesaria para el voto en dos envíos independientes, documentación que también pudo obtenerse directamente en los centros de votación que estableció el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del 21 al 26 de noviembre.

¿Cuántos electores tiene cada país?

A continuación detallamos el número de electores en las elecciones a Cortes Generales residentes en el extranjero por países con más de 50.000 electores, según los datos del INE.

Argentina 524.852

Francia 267.387

Estados Unidos 213.007

México 192.177

Cuba 169.290

Alemania 157.637

Reino Unido 154.907

Brasil 135.670

Venezuela 130.988

Suiza 120.014

Uruguay 73.390

Chile 70.018

Bélgica 64.312

Colombia 50.703

Otros países 445.293

¿Cuándo se conoce el voto ERTA?

El voto ERTA no se incluye en el recuento provisional que se realiza la misma noche electoral. Es decir, cuando esta noche tengamos los primeros resultados, esos datos no incorporarán todavía los votos emitidos desde el extranjero. Estos sufragios se contabilizan unos días después, durante el llamado escrutinio general que hacen las juntas electorales provinciales a partir del viernes 4 de diciembre. Por eso el reparto de algún escaño puede cambiar unos días después: en 2023 pasó en Madrid, donde un escaño cambió del PSOE al PP con el voto exterior.

¿Por qué no se contabilizan juntos? La razón principal es logística. Los votos emitidos desde el extranjero deben llegar físicamente a España dentro de un plazo determinado. Dependiendo del país desde el que se envíen, los tiempos de entrega pueden variar por lo que la ley establece un margen para garantizar que todos los votos válidos puedan ser incluidos.