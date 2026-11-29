Las elecciones generales de este domingo no se decidirán solo en el recuento nacional. Hay que tener en cuenta especialmente una veintena de circunscripciones donde unos pocos votos pueden cambiar un diputado de bando.

Las encuestas dan ventaja al bloque de la derecha, con el PP como fuerza más votada. Detrás irían un PSOE que, según esos sondeos, no suma con Frente Amplio, y un Vox en alza respecto a 2023. Aun así, algún escaño puede cambiar de manos por solo unos miles de votos e incluso cientos.

La clave, como en otras citas, está en el reparto de los últimos escaños. Con la ley D'Hondt, una provincia es clave cuando su último diputado está ajustado. Es el caso de Huesca y Teruel, o de Cáceres, Segovia, Ávila y Palencia.

Madrid y Barcelona concentran buena parte de la tensión. Podría haber unos seis escaños en disputa en Madrid, que en total elige 38 diputados, y nueve en Barcelona, que designa a 32.

Hay también ejemplos de provincias donde el último escaño se decidió por menos de 1.000 votos. Es el caso de Navarra, donde ocurrió 5 veces y le siguen Girona, con cuatro, y Zamora y Baleares, con tres. En 2023, el último diputado de Girona fue para Junts por 285 votos sobre el PP. El de Cantabria fue para Vox por 404. En Madrid, el voto exterior, que se cuenta días después, dio al PP un escaño que el escrutinio provisional atribuía al PSOE. Con ese escaño, los apoyos que Sánchez esperaba dejaron de bastarle.

Importa además quién gana cada asiento. Si Vox se lo quita al PP, la suma de la derecha no cambia. Si pasa del PSOE al PP, la distancia entre bloques varía en dos.

La noche tendrá una segunda parte. El escrutinio general, con el voto de los residentes en el extranjero, empieza el viernes 4 de diciembre. Si algún escaño queda pendiente de un puñado de votos, la respuesta puede llegar días después.