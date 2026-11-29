España celebra este domingo 29 de noviembre de 2026 unas nuevas elecciones generales en las que los ciudadanos están llamados a elegir a sus representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado.

Sin embargo, una de las principales incógnitas de la noche electoral es qué ocurrirá si ninguna formación política consigue suficientes escaños para gobernar en solitario.

El Congreso está formado por 350 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en 176 escaños. Si ningún partido alcanza esta cifra, las diferentes fuerzas parlamentarias podrán negociar acuerdos para facilitar la elección del próximo presidente del Gobierno.

Además, ser la formación más votada no garantiza acceder a la Presidencia, ya que el candidato deberá obtener la confianza del Congreso durante el proceso de investidura.

Qué ocurre si ningún partido consigue 176 escaños en las elecciones generales

Según establece el artículo 99 de la Constitución española, después de las elecciones el rey debe consultar con los representantes de los partidos que hayan obtenido representación parlamentaria y proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno a través del presidente del Congreso.

El candidato deberá presentar su programa político ante la Cámara y someterse a una primera votación de investidura, en la que necesitará el respaldo de la mayoría absoluta de los diputados.

Si no consigue los 176 votos favorables, se celebrará una segunda votación 48 horas después. En esta ocasión, será suficiente con obtener una mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra.

Esto permite que un candidato pueda ser investido sin contar con el apoyo de 176 parlamentarios, siempre que las abstenciones de otros grupos faciliten que los votos favorables superen a los contrarios.

Qué pasa si no hay acuerdo para formar Gobierno: ¿se repiten las elecciones?

Si el candidato tampoco consigue superar la segunda votación, podrán plantearse nuevas propuestas de investidura.

La Constitución establece un plazo máximo de dos meses desde la primera votación de investidura para que algún candidato obtenga la confianza del Congreso.

Si transcurrido ese periodo nadie logra los apoyos necesarios, el rey disolverá el Congreso y el Senado y convocará nuevas elecciones generales, con el refrendo del presidente del Congreso.

Por tanto, la falta de mayoría absoluta no implica una repetición electoral automática. Durante las negociaciones, el Gobierno saliente continuará en funciones hasta que tome posesión un nuevo Ejecutivo.