El consejo de García-Page a Pedro Sánchez, sobre un adelanto electoral: "No hay que tener voluntad de eternizar lo inviable"

¿Qué ocurre en los últimos años con las elecciones que parece que nunca hay claros ganadores ni perdedores? Los resultados de las urnas dan lugar en estos tiempos a un sin fin de lecturas que hace que parezca que no todos vivimos la misma realidad. El pasado 23J el PP ganó las elecciones, sin embargo, no lo hizo con la contundencia suficiente para gobernar y es Pedro Sánchez quien sí consiguió los apoyos necesarios para estar en la Moncloa. Este domingo 9-J Europa convocó a votar a sus ciudadanos, en España el PP volvió a resultar el vencedor sin embargo el PSOE no se ve como perdedor porque ha resistido el envite.

¿Hay acaso dos ganadores? ¿Nadie pierde? Este lunes Yolanda Díaz asumía en primera persona el batacazo de Sumar en las elecciones europeas donde solo ha salvado 3 eurodiputados, uno más que Podemos, pero lejos de sus expectativas. La vicepresidenta ha anunciado que deja su cargo como coordinadora de la formación. En su comparecencia mandó un mensaje que puede ser interpretado como una advertencia a sus socios socialistas: "No nos vale seguir a la defensiva ni salir a empatar".

Tras sus palabras el socialista Emiliano García Page, en una entrevista en 13 TV ha valorado que los comicios europeos dejan sobre la mesa una reflexión que han de asumir todas las formaciones. "Casi todos tienen que hacer una reflexión, unos más que otros", y añade: "Lo que sería muy bueno es que los puentes que se han ido rompiendo en España empiecen a restablecerse."

Page que ha sido muy crítico con algunas de las medidas alcanzadas por el ejecutivo de Sánchez se ha dirigido a él de forma indirecta, sin nombrarle, para valorar que "es probable que una convocatoria electoral ahora mismo en caliente tampoco arregle nada porque están demasiadas espaldas en alto y demasiadas heridas abiertas, pero desde luego lo que es evidente es que no hay que tener voluntad de eternizar lo inviable."

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha culpado a Pedro Sánchez, de la irrupción con tres escaños en el Parlamento Europeo de la coalición de electores 'Se acabó la fiesta' liderada por Luis 'Alvise' Pérez Fernández, ha pedido al presidente "tomar nota de que su tiempo se ha acabado", si bien cree que se va a a "aferrar" al poder.

También Dolors Montserrat se pronunció en la misma línea: "EL PSOE lo que tiene que aceptar es su derrota electoral, donde no le apoya la sociedad, no le apoyan sus socios y por tanto está más débil que nunca y lo que tiene que hacer es convocar elecciones".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com