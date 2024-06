Dolors Montserrat: "El PSOE lo que tiene que hacer es aceptar su derrota y convocar elecciones"

La candidata del PP a las elecciones europeas se ha mostrado satisfecha con el buen resultado cosechado en las urnas, pese a que el PSOE ha resistido el envite y se queda con dos escaños menos que los populares.

En Espejo Público, Dolors Montserrat ha asegurado que "estamos super preparados para ir a las urnas" porque defiende "la sociedad española cada día nos apoya más, ahí está el resultado y la gran victoria de ayer, quien tiene que aceptar que va derrota tras derrota es el PSOE".

Los socialistas han mantenido el umbral del 30% y aunque en porcentaje se quedan a 4 puntos de los populares lo cierto es que solo pierden un europarlamentario con respecto a los pasados comicios europeos. Por el contrario el PP es el partido que más ha crecido aunque hay que matizar que en 2019 los resultados cosechados fueron muy malos por lo que estaban en un punto de salida bastante bajo.

Si durante la última semana de campaña el líder de la oposición dejó la puerta abierta a presentar una moción de censura si la victoria era contundente, ahora la premisa parece ha cambiado y pasa por pedir elecciones. La primera en decirlo fue Cuca Gamarra, Feijóo no lo ha hecho explícitamente aunque lo ha dejado entrever, y Montserrat lo ha repetido hoy. "EL PSOE lo que tiene que aceptar es su derrota electoral, donde no le apoya la sociedad, no le apoyan sus socios y por tanto está más débil que nunca y lo que tiene que hacer es convocar elecciones". Además, la candidata extrapola los resultados a unas generales y asegura: "Si hoy hubiera elecciones generales quien estaría en el Gobierno sería el PP".

Argumenta Dolors Montserrat que este 9J "la sociedad ayer habló bien claro, ha dicho no a la amnistía, no a la corrupción no al manoseo de las instituciones" y en este punto pide también la dimisión de Tezanos porque "se ha vuelto a equivocar" y asegura: "Solo trabaja para el PSOE y no trabaja para todos los españoles aún cuando todos los españoles le estamos pagando el sueldo por tanto creo que tendría que dimitir".

