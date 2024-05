Cuca Gamarra, sobre el "poder" que quiere Pedro Sánchez: "No le gusta la independencia, ni una sociedad libre"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, resta importancia a que ni ella ni el presidente del Partido Popular estuvieran presentes en el acto de la Comunidad de Madrid, junto a Isabel Díaz Ayuso: "Entre tantas campañas es difícil descansar", afirma durante una entrevista en el programa de Antena 3, 'Espejo Público'. "Es un día donde los protagonistas son los homenajeados y no los políticos", añade.

Ahora los líderes políticos están centrados en las campañas electorales para las elecciones catalanas después de haber afrontado las gallegas y las vascas. Y el mes que viene también está previsto la celebración de las elecciones europeas.

Gamarra destaca el "magnífico" discurso de la presidenta madrileña basado en "la defensa de los valores" y que la secretaria general del partido ve "más necesario que nunca" ante la crispación política. "El discurso de ayer -de Ayuso- no habla de levantar muros entre unos madrileños y otros, habla de la convivencia. Era un buen día para comparar la política del PP y la política del 'sanchismo'", asegura.

"El cambio -en la política del 'fango'- está en manos del PSOE, de Pedro Sánchez y del Gobierno, que son los que se dedican un día tras otro a estar en esa dinámica. (...) Quienes tienen un objetivo, que es polarizar, dividir, es el PSOE y para prueba el día de ayer. (...) Con nosotros que no cuenten. Tenemos claro que estamos aquí para gobernar para todos", dice tajante.

También prevé anunciar nuevas movilizaciones: "estamos trabajando para fijar la fecha", afirma a Susanna Griso. Unas manifestaciones que quieren luchar, según el PP, contra la sociedad "quieta y callada" que quiere el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Quiere máximos poderes, con mínimos controles. Esas intervenciones sin preguntas de medios, viene a decir que no le gusta la independencia del poder judicial, que no le gustan los contrapoderes, que no le gusta la prensa libre que tenemos en España y que no le gusta la oposición. Ni una sociedad libre y que se manifieste. Ni vamos a estar quietos ni callados, el PP hará posible que podamos seguir reivindicando en las calles", asegura Cuca Gamarra, quien anteriormente ya aseguró que eso "no es democracia".

Denuncia del CIS

Gamarra confirma que ya hay alguna denuncia presentada en la Junta Electoral contra el uso del CIS y que este viernes se volverá a presentar otra.

"Cuando se habla de regeneración democrática y limpieza, lo que debiera empezar Pedro Sánchez es a no utilizar las instituciones que ha colonizado, una de ellas, el CIS, otra, la Fiscalía General del Estado. Esa colonización no hace ningún bien a la democracia. Y esto es lo que denunciamos".

Además considera que los cinco días de "reflexión" que se tomó el presidente socialista la semana pasada fueron "un engaño" y se encuadran dentro de un marco electoralista.

Elecciones europeas

La secretaria general del PP asegura que no será candidata del PP a las elecciones europeas del 9 de junio, tras aparecer su nombre en las quinielas sobre el cabeza de lista. "Yo tengo mucha tarea aquí, no creo que el futuro de la candidatura europea vaya por ahí", ha señalado en una entrevista también en Antena 3.

El Partido Popular sí confirma que en las listas a las elecciones al Parlamento europeo habrá tres eurodiputados de Ciudadanos: Adrián Vázquez, Susana Solís y Eva Poptcheva.

De momento se mantiene la incógnita de quién encabezará la lista. Se espera que lo comuniquen próximamente porque el plazo expira el lunes 6 de mayo. Dolors Montserrat, ahora portavoz del PP en el Europarlamento y número uno de la lista en 2019, parte como favorita en las quinielas, aunque Génova ha evitado confirmar si será finalmente la elegida.

