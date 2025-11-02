Génova sopesa tres salidas para Mazón: relevo interno, interinidad con Vox o adelanto electoral

Podrían ser horas decisivas para el futuro político de Carlos Mazón. Tras la propuesta del PP valenciano de buscar un sustituto al frente de la Generalitat, desde la dirección nacional del partido en Génova prefieren mantener el silencio. Todo apunta, sin embargo, a que el presidente autonómico podría tener las horas contadas.

"En las próximas horas Mazón y Feijóo van a mantener una reunión en la que van a analizar el futuro político de la Comunidad Valenciana", ha explicado Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP.

La cita llega en un momento clave, con el testimonio previsto este lunes de la periodista Maribel Vilaplana ante la jueza de Catarroja, la reactivación de la comisión de investigación sobre la DANA en el Congreso y la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo.

Génova mide los tiempos

La dirección nacional del PP prefiere, por el momento, no pronunciarse oficialmente sobre el futuro de Mazón. En Valencia, los presidentes provinciales del partido: Vicent Mompó (Valencia), Toni Pérez (Alicante) y Marta Barrachina (Castellón) se reunieron el viernes con el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, para acordar una hoja de ruta y proponer a Mompó como candidato "de consenso" para sustituir a Mazón.

Las fuentes consultadas por Europa Press aseguran que las direcciones provinciales respaldan "totalmente" que Pérez Llorca asuma el cargo de forma transitoria si se confirma la salida del actual president. "Puede que a Génova no le haya sentado bien este movimiento pero estamos en un polvorín y hay que tomar decisiones porque esto no se sostiene", reconocía un dirigente valenciano.

Tres posibles escenarios

En el entorno del PP se debaten tres vías. La primera, la más arriesgada, pasa por un adelanto electoral con un nuevo candidato. La segunda, una dimisión pactada de Mazón para investir a un nuevo presidente interino, lo que requeriría el apoyo de Vox. Y la tercera, que Mazón se mantenga hasta 2027 dejando claro que no repetirá como candidato.

De momento, Feijóo y su equipo analizan cuál de estas opciones genera menos desgaste para el partido. La apuesta inicial de Génova para las próximas elecciones autonómicas sigue siendo la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, aunque su designación antes de tiempo podría abrir un nuevo frente interno.

El funeral, punto de inflexión

El funeral de Estado por las víctimas de la DANA celebrado en Valencia el pasado miércoles marcó un antes y un después. Los abucheos y gritos de "cobarde" y "asesino" que recibió Mazón de familiares de los fallecidos precipitaron la crisis. "Me hago cargo del día de ayer, no dejo de pensar en ello", declaró el presidente valenciano al día siguiente, asegurando que pretendía tomarse un momento de "reflexión".

El episodio dejó tocada su imagen pública y aceleró los movimientos internos en el PP valenciano. A ello se suma la investigación judicial sobre la gestión del desastre, en la que la jueza ha citado a Vilaplana como testigo para esclarecer "qué sabía Mazón de lo que estaba ocurriendo".

Una salida pactada, la opción más probable

Fuentes de la dirección del PP insisten en que la decisión final "depende de él", pero admiten que el escenario más plausible pasa por una salida ordenada antes de las comisiones parlamentarias previstas este mes.

Feijóo busca evitar que la crisis valenciana se convierta en un problema nacional. Todo dependerá de la conversación prevista para hoy entre ambos dirigentes, en la que se intentará cerrar un acuerdo que estabilice al partido y minimice el impacto político de una renuncia que ya parece inevitable.

