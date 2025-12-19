PSOE y Sumar se reúnen para abordar los supuestos casos de corrupción y denuncias de acoso sexual

Este viernes, PSOE y Sumar se reúnen con el fin de abordar los presuntos casos de corrupción y las denuncias internas por acoso sexual contra varios exdirigentes socialistas. Es un encuentro que exigían los de Yolanda Díaz, quienes hace unos días consideraban necesaria una "remodelación profunda" del Ejecutivo.

Aunque no han trascendido ni el lugar ni la hora a la que está prevista la cita, sí se sabe que en el encuentro participarán la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y miembros de su equipo, aunqque se desconoce quiénes serán los representantes de Sumar.

Para Sumar, la reunión debe ser un punto de inflexión tras la que el PSOE actúe y evidencie que el Ejecutivo seguirá ampliando las políticas sociales acordadas por ambos partidos en su acuerdo de coalición. El PSOE, por su parte, insiste en que desde el primer momento se actuó tanto contra los presuntos corruptos como ante las denuncias por acoso, a la vez que afronta la reunión con voluntad de entendimiento para seguir gobernando y agotar la legislatura.

Sumar considera que la salida del Gobierno de la portavoz y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría "no ha sido suficiente", a la vez que consideran que "con la que está cayendo", en referencia a los casos de acoso sexual que cercan al PSOE y los supuestos casos de corrupción relacionados también con el Ejecutivo y el entorno del presidente, "debe haber una remodelación más profunda".

Fuentes de la formación añadieron que "si estamos al tran tran nos van a arrasar" y advierten que "esto no es como junio, que el verano amortiguó y la gente se olvidó un poco. En Navidades no va a ser igual. Por eso hay que hacer una gran crisis", animaron frente al ciclo electoral que se espera al año que viene y que comienza con la llamada a las urnas en Extremadura para este 21 de diciembre. Desde la formación consideran que, aunque el presidente "maneja los tiempos" y que, inicialmente, rechazó su idea de una "remodelación profunda" del Gobierno, no tendrá otro remedio en enero.

La de este viernes es la segunda reunión que mantienen ambos partidos para evaluar y diagnosticar el estado del acuerdo entre ambas formaciones. La primera ocurrió en julio, en el Congreso, tras la entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por su implicación en el caso Koldo, y a ella acudieron varios ministros de ambas partes del Gobierno.