Una juez investiga al delegado del Gobierno en Madrid tras las manifestaciones propalestina en La Vuelta

Manos Limpias denuncia al delegado de Gobierno en Madrid tras las manifestaciones propalestina en la carrera ciclista.

La Delegaci&oacute;n del Gobierno en Madrid celebra el 47&ordf; aniversario de la Constituci&oacute;n Espa&ntilde;ola

La Delegación del Gobierno en Madrid celebra el 47ª aniversario de la Constitución EspañolaEUROPAPRESS

Beni López
Publicado:

El pasado mes de septiembre, la organización de la Vuelta Ciclista a España vivió caso algo insólito. Las manifestantes propalestinos hicieron que se tuviera que cortar la carretera cuando quedaban a 18 kilómetros para la meta. La participación del equipo Israel-Premier Tech hizo que las miles de personas pidieran su expulsión.

Tras estas revueltas, el juez de Instrucción número 45 de Madrid ha abierto diligencias previas contra el delegado de Gobierno en Madrid,Francisco Martín, a raíz de una denuncia interpuesta por Manos Limpias. The Objective ha adelantado que la titular del juzgado Luisa María Prieto Ramírez ha iniciado la causa bajo el número de Diligencias Previas 3031/2025 tras la denuncia presentada. Fuentes consultadas por The Objective ponen de relieve que la jueza deberá determinar si las decisiones adoptadas fueron meramente políticas o si tuvieron una traslación directa y lesiva en la actuación policial.

Según recoge el auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado abre una investigación por delito de imprudencia grave con resultado de lesiones y otras infracciones. Fuentes jurídicas han detallado que el procedimiento penal se abre por lesiones por imprudencia. La denuncia recoge un "delito de imprudencia grave con resultado de desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad".

Los agentes fueron mandados "con las manos atadas"

El documento judicial de Manos Limpias expresa que el dispositivo policial "a juicio de todos los sindicatos policiales, resultó insuficiente".

Con todo ello, unas órdenes por parte de la Delegación de Gobierno que, a su parecer, "únicamente ceñidas a un plan de propaganda y de actuar con guante blanco para no molestar a los manifestantes". "Los mandos policiales denuncian que Interior les envió con las manos atadas", ha expresado Manos Limpias.

Asimismo, este sindicato señala que "los agentes se quejan de que el dispositivo se diseñó para fracasar y que no recibieron ninguna orden, por lo que estaban imposibilitados para actuar".

Manos Limpias afirma que los antidisturbios fueron mandados "sin órdenes específicas durante el desarrollo de los actos de violencia y sin ninguna planificación y protocolo que pudiera evitar los actos que pueden ser clasificados de kale borroka".

El sindicato apunta a que "25 policías heridos y únicamente dos detenidos". "Esta es la prueba evidente de que las órdenes emitidas por el denunciado consistían en guante blanco con respecto a los violentos", han alegado.

Por esta denuncia, Manos Limpias solicita que se cite a declarar a los policías que tuvieron que ser atendidos por las lesiones sufridas y a los representantes de las principales organizaciones policiales.

Un agente herido: "El despliegue fue un desastre"

Según The Objective, entre los documentos aportados está el testimonio de uno de los agentes heridos, quien relató que "el despliegue fue un desastre". "Esto es política. Si matan o revientan a un guardia, les da igual. Un desastre y un ridículo internacional", ha afirmado.

