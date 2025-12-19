José Luis Ábalos mantiene su primer 'vis a vis' con su novia en la cárcel de Soto del Real

El exministro José Luis Ábalos mantiene el primer vis a vis desde que entró en la cárcel de Soto del Real (Madrid). Ábalos y su novia han mantenido un encuentro en privado tras varias visitas previas a través del cristal.

Los vis a vis íntimos están dentro del Reglamento Penitenciario y son un derecho al que pueden acceder los internos condenados y los reos que se encuentran en prisión provisional, como es el caso del exdirigente socialista, investigado en el 'caso Koldo' y siempre que la autoridad judicial no haya impuesto restricciones específicas.

José Luis Ábalos presentó hace varios días su deseo de celebrar un vis a vis y, tras estudiar el caso, el centro penitenciario ha valorado positivamente la petición. Ha sido un encuentro de dos horas en el que la pareja ha podido estar completamente solos. Hasta ahora solo se habían podido ver a través de un cristal y siendo vigilados por la seguridad del centro penitenciario.

Habitualmente, este tipo de encuentros tienen lugar en una sala habilitada del edificio de Comunicaciones de la prisión penitenciario que cuenta con una cama, un baño y mobiliario básico.

La finalidad de este tipo de 'vis a vis' íntimos es que el encarcelado mantenga un encuentro privado con su pareja o persona con la que tenga una relación afectiva para cuidar los vínculos esenciales para la estabilidad emocional del interno.

Los casos de corrupción que afectan al PSOE han provocado que José Luis Ábalos y Santos Cerdán, secretarios de Organización del PSOE de Pedro Sánchez y hombres de su confianza, acaben en prisión preventiva.

En junio entró Cerdán, que ahora se encuentra en libertad con medidas cautelares. Recientemente han entrado a la cárcel el exministro Ábalos y su exasesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García. Ambos comparte celda, aunque Koldo ya habría solicitado el traslado porque asegura que no aguanta algunos hábitos de su compañero como el humo de su tabaco o sus ronquidos, que no le dejan dormir.

Ábalos se enfrentaría a 24 años de cárcel

Ábalos será juzgado en el Supremo por las presuntas irregularidades en Transportes en la compra de mascarillas durante la pandemia aunque renuncie a su acta de diputado del Grupo Mixto. Si hubiese dejado el escaño antes, el asunto habría quedado en manos de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para Víctor de Aldama. Por su parte, las acusaciones populares reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor y siete para el empresario, como pide el Ministerio Público.

