Feijóo y Mazón se reúnen hoy para hablar sobre el "contexto político" de la Comunidad Valenciana

Feijóo hablará con Mazón para analizar la situación política en esta comunidad.

Feijóo y Mazón mantendrán una conversación este domingo para "analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana"EUROPAPRESS

Neila Gallego
Publicado:

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hablará hoy con el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para analizar la situación política en esta comunidad. Así lo ha anunciado este domingo la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.

"Hoy, el presidente Feijóo y Carlos Mazón mantendrán una conversación sobre el contexto político de la Comunidad Valenciana", ha dicho Gamarra.

Gamarra ha indicado que en esa conversación se analizará el contexto político de la Comunidad Valenciana y se abordarán las necesidades de esta región y de las que tiene en la actualidad el PP valenciano. Asimismo, ha afirmado a los medios que es lo único que puede comentar sobre esa conversación, que se producirá "en las próximas horas". "Si hubiera algo de lo que informar, se informará a la sociedad española y a la opinión pública", ha subrayado.

El president de la Generalitat aseguró que "reflexiona" tras las críticas de las víctimas en el funeral de la DANA. La incógnita sobre su posible dimisión ha abierto una crisis dentro del partido.

Esa posible salida ha empezado a provocar movimientos dentro del PPCV. Así, el viernes se produjo una reunión de los tres presidentes provinciales y el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, de la que salió el presidente de la Diputación de Valencia como el nombre de "consenso" para relevar a Mazón al frente del partido y para ser el próximo candidato de PP en las elecciones autonómicas.

