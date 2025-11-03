Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

COMUNIDAD VALENCIANA

Carlos Mazón comparece a las 9:00 horas para anunciar su futuro político tras reunirse con Feijóo

Desde Génova insiste en que es necesario resolver la crisis lo más pronto posible y analizan los escenarios, sabiendo que ir a elecciones es complicado.

Carlos Mazón

Mazón comparece hoy | EFE

Publicidad

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

Son horas convulsas en la Comunidad Valenciana. Podrían ser los últimos momentos de Carlos Mazón como presidente. Este domingo se reunió con Alberto Núñez Feijóo para abordar el futuro del líder del PP valenciano. Todos los focos se sitúan sobre el Palau de la Generalitat, donde Mazón comparecerá este lunes. "A lo largo del día de mañana el president informará en comparecencia pública", se podía leer en el mensaje remitido a los medios por el PPCV.

La presión interna dentro del partido ha ido en aumento en las últimas horas para que Mazón dé un paso atrás y presente su dimisión.

Declara Maribel Vilaplana

Esta comparecencia de Carlos Mazón se produce el mismo día que declara Maribel Vilaplana. Hace unos días se conocía que la jueza solicitó que aportara el ticket del parking en el que estacionó su coche aquel día en su declaración. Vilaplana está citada a las 9.30 horas en los juzgados de Catarroja.

La comida entre ambos en el restaurante El Ventorro ha estado envuelta en polémica desde que se conoció diez días después de la catástrofe que dejó más de 200 víctimas mortales, cuando se dijo que el encuentro había durado hasta las 17:45 y que Mazón había llegado a las 18:00 horas al Palau de la Generalitat.

En septiembre, unos diez meses después de la DANA, Vilaplana publicó una carta abierta en la que mantenía su salida del restaurante entre las 18:30 y las 18:45 horas. Este pasado mes octubre se supo que el president la acompañó a las 18:45 horas hasta un aparcamiento ubicado cerca del restaurante, donde ella tenía aparcado el coche.

La periodista está citada en calidad de testigo, por lo que está obligada a decir la verdad. Desde que ocurrió la tragedia, ha dado tres versiones distintas.

Asociaciones de víctimas se concentran a las puertas del Palau

Ante el desarrollo de los acontecimientos, las asociaciones de víctimas de la DANA se concentraron hasta última hora de este domingo a las puertas del Palau. Pendientes de cualquier novedad que se pudiera producir y exigiendo la dimisión de Mazón sin condiciones. Los familiares se muestran preocupados por el aforamiento de Carlos Mazón. Para ellos, de confirmarse la noticia en las próximas horas, llegaría tarde.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Juicio al Fiscal General: ¿Por qué Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo?

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Publicidad

España

Carlos Mazón dimite

Carlos Mazón dimite como presidente de la Comunidad Valenciana, última hora en directo: "Habría dimitido hace tiempo"

Koldo García (d) junto a José Luis Ábalos (i)

El Supremo propone sentar en el banquillo a Ábalos, Koldo García y Aldama por contratos irregulares de mascarillas

Carlos Mazón

Carlos Mazón pone punto y final a su gestión rodeado por las críticas de las víctimas de la DANA

Víctimas DANA
Carlos Mazón

Concentraciones espontáneas de las asociaciones de víctimas de la DANA hasta bien entrada la noche en Valencia

Maribel Vilaplana
DANA

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el 29O, llega al juzgado entre abucheos para dar explicaciones

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comparece en el Senado
Caso Fiscal General

Arranca un juicio histórico: El fiscal general del Estado se sienta en el banquillo por la filtración sobre la pareja de Ayuso

Por primera vez en democracia un fiscal general se sienta en el banquillo de los acusados. Se juzga si Álvaro García Ortiz cometió un delito de revelación de secretos, en concreto, si filtró un email del abogado de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Juicio Fiscal General

Cómo será el juicio al fiscal general: 6 jornadas, declaraciones por la mañana y por la tarde y 40 testigos

El juicio contra Álvaro García Ortiz comienza este lunes 3 de noviembre con la declaración de varios fiscales. El fiscal general será el último en declarar.

Carlos Mazón

Carlos Mazón comparece a las 9:00 horas para anunciar su futuro político tras reunirse con Feijóo

Leire Díez en el Senado

El 'caso Leire Díez' arranca con las declaraciones de los fiscales que denunciaron un intento de soborno y del guardia civil del 'caso Koldo'

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, durante la rueda de prensa ofrecida este sábado en Logroño.

Cuca Gamarra exige la dimisión de García Ortiz para evitar "una profunda crisis de imagen y credibilidad ante la sociedad española"

Publicidad