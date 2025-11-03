Carlos Mazón comparece a las 9:00 horas para anunciar su futuro político tras reunirse con Feijóo

Son horas convulsas en la Comunidad Valenciana. Podrían ser los últimos momentos de Carlos Mazón como presidente. Este domingo se reunió con Alberto Núñez Feijóo para abordar el futuro del líder del PP valenciano. Todos los focos se sitúan sobre el Palau de la Generalitat, donde Mazón comparecerá este lunes. "A lo largo del día de mañana el president informará en comparecencia pública", se podía leer en el mensaje remitido a los medios por el PPCV.

La presión interna dentro del partido ha ido en aumento en las últimas horas para que Mazón dé un paso atrás y presente su dimisión.

Declara Maribel Vilaplana

Esta comparecencia de Carlos Mazón se produce el mismo día que declara Maribel Vilaplana. Hace unos días se conocía que la jueza solicitó que aportara el ticket del parking en el que estacionó su coche aquel día en su declaración. Vilaplana está citada a las 9.30 horas en los juzgados de Catarroja.

La comida entre ambos en el restaurante El Ventorro ha estado envuelta en polémica desde que se conoció diez días después de la catástrofe que dejó más de 200 víctimas mortales, cuando se dijo que el encuentro había durado hasta las 17:45 y que Mazón había llegado a las 18:00 horas al Palau de la Generalitat.

En septiembre, unos diez meses después de la DANA, Vilaplana publicó una carta abierta en la que mantenía su salida del restaurante entre las 18:30 y las 18:45 horas. Este pasado mes octubre se supo que el president la acompañó a las 18:45 horas hasta un aparcamiento ubicado cerca del restaurante, donde ella tenía aparcado el coche.

La periodista está citada en calidad de testigo, por lo que está obligada a decir la verdad. Desde que ocurrió la tragedia, ha dado tres versiones distintas.

Asociaciones de víctimas se concentran a las puertas del Palau

Ante el desarrollo de los acontecimientos, las asociaciones de víctimas de la DANA se concentraron hasta última hora de este domingo a las puertas del Palau. Pendientes de cualquier novedad que se pudiera producir y exigiendo la dimisión de Mazón sin condiciones. Los familiares se muestran preocupados por el aforamiento de Carlos Mazón. Para ellos, de confirmarse la noticia en las próximas horas, llegaría tarde.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.