Piden la detención del etarra Luis María Olalde tras ser localizado en Venezuela

La asociación Dignidad y Justicia ha interpuesto una querella, que ha sido admitida a trámite, en la que reclama la detención del miembro de ETA Luis María Olalde, 'Txistu', después de que se haya conocido su paradero al ser rescatado de un edificio de Caracas tras el terremoto del pasado 25 de junio.

Esta asociación ha reclamado a la Audiencia Nacional que emita una resolución fundada que acuerde la "búsqueda, localización, captura y detención internacional con fines de extradición" de Olalde, a quien acusa en la querella de participar en un atentado cometido por el comando Urola en 1978 en la que fueron asesinados tres guardias civiles.

El auto emitido el pasado 7 de julio por el magistrado Santiago Pedraz, de la plaza número 1 de la sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, ha admitido a trámite la querella de Dignidad y Justicia y ha aceptado su personación como acusación popular.

En la querella se recuerda que Olalde huyó a Venezuela en 1979 "para sustraerse a la acción de la justicia" y que el pasado 25 de junio la asociación denunciante "tuvo conocimiento de que el querellado fue rescatado entre los escombros de un edificio en el que residía junto a su esposa, en el barrio caraqueño de San Bernardino".

Ese mismo día se conoció la muerte de una mujer de origen vasco, Alazne Solabarrieta, nieta del ex alcalde de Ondarroa durante la Segunda República José María Solabarrieta, quien se vio obligado a emigrar junto a su familia a Venezuela durante el Franquismo. Tras encontrar su cuerpo, se informó de que su marido, Luis Olalde Quintela, había sido rescatado con vida.

Olalde contaba con varias causas judiciales abiertas contra él por la justicia española, aunque sus abogados habían reclamado la prescripción de los delitos. Precisamente, fue el 25 de junio cuando el magistrado Francisco de Jorge dictó un auto en el que acordaba rechazar los argumentos de la defensa de Olalde y "mantener activa la orden de requisitoria internacional" contra el miembro de ETA.

El historial de 'Txistu' en la banda terrorista ETA

Actualmente, tiene 68 años y se fugó a Venezuela en 1979 tras ser identificado por la Policía Nacional como integrante del comando Urola, muy activo en Guipúzcoa en la década de los 70.

Los agentes le atribuyen su participación en cinco atentados, entre ellos uno contra un vehículo de la Guardia Civil que dejó tres muertos.

Con la llegada de Hugo Chávez al poder, se entregó en 2003 a la justicia venezolana. No obstante, nunca llegó a ser extraditado porque el Tribunal Supremo de Venezuela desestimó la petición de la justicia española. Es por este motivo por el que ha podido residir en dicho país libremente.

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