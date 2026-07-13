La Audiencia Provincial de Madrid decidirá si Begoña Gómez debe ser juzgada por un jurado popular

La Audiencia Provincial de Madrid decidirá este lunes sobre un punto clave en la causa contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. Se trata de la resolución del juez Juan Carlos Peinado de enviarla a juicio con jurado por cuatro presuntos delitos junto a su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Cinco magistrados de la Sección 23 de la audiencia madrileña, reunidos en lo que se denomina sala reforzada o pleno, deliberarán sobre este asunto y sobre otros dos, que son un recurso presentado por la acusación popular contra la decisión del juez de sobreseer el delito de intrusismo, y otro sobre una posible escisión de la acusación popular conjunta que dirige Hazte Oír.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, no se prevé que la decisión de los magistrados trascienda el mismo día, ya que los magistrados tienen que motivarla y redactarla en un auto.

Precisamente, el comienzo de la deliberación coincide con la fecha en la que Gómez tendrá que acudir al Juzgado de Instrucción número 41 a entregar el pasaporte que le fue devuelto de manera temporal para que pudiera acudir a la graduación de su hija en Londres. La autorización para viajar se la dio el juez Antonio Viejo, en sustitución de Peinado que se fue de vacaciones, y que, sin embargo, no le permitió acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Turquía.

También la Sala deberá pronunciarse sobre la legalidad de enjuiciar mediante el procedimiento del jurado a la esposa del presidente del Gobierno. Además de los recursos de los investigados, la Audiencia de Madrid tiene sobre la mesa un escrito de la Fiscalía en el que arremete con dureza contra el juez Peinado por su "escaso rigor y mesura" al restringir los movimientos de Begoña Gómez y por idear una verdadera "confabulación" en su contra.

No obstante, esa decisión no influye sobre el cumplimiento de las medidas cautelares que le impuso Peinado y que implican la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias quincenales ante el juzgado que dirige el instructor.

Dura ofensiva de la Fiscalía

El Ministerio Público le acusa de "desviarse" de la ley y querer, incluso, dar "carta de naturaleza" al "dato irreal" propagado por páginas web sobre la supuesta adquisición de la nacionalidad de República Dominicana por parte de Gómez.

La imposición de medidas cautelares a Gómez ha estado envuelta en polémica por las afirmaciones del juez que apuntaba la posibilidad de que los agentes que escoltan a Begoña Gómez pudieran ayudarla a eludir la acción de la Justicia.

En un auto posterior al de imposición de cautelares, Peinado insistió en su inquietud por una posible fuga de la esposa de Pedro Sánchez, señalando que "no sería la primera ocasión" en la que "se fuga" un presidente del Gobierno de un Estado de la UE.

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