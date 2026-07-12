El PP estrecha el cerco sobre el PSOE tras las dudas sobre el origen de las joyas de Zapatero

Más de 50 días han pasado desde la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y el misterio en torno al origen de las joyas sigue sin resolverse, a pesar de que el exlíder socialista pidió 10 días después de su declaración en la Audiencia Nacional para esclarecer el origen de las piezas.

Este escenario ha reactivado la ofensiva total del Partido Popular, que denuncia lo que considera un síntoma de degradación institucional. Desde las filas populares, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha criticado con dureza la doble vara de medir del expresidente: "Zapatero se subía al púlpito y nos daba lecciones; hoy es símbolo de una época de hipocresía que se resquebraja". Sin embargo, los reproches no solo llegan desde la oposición.

Voces que compartieron primera línea política con el expresidente han comenzado a marcar distancias. Es el caso de su exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, quien ha reconocido abiertamente sus dudas sobre la procedencia de las joyas: "Yo tengo dudas de que sean regalos oficiales cuando era presidente del Gobierno". Sevilla ha añadido que en la época en la que trabajó estrechamente con él "tenía muy claro estas cosas", desmarcándolo de la gestión de aquella etapa.

Con este clima de tensión, el Partido Popular vuelve a poner el foco en los presuntos casos de corrupción que rodean al entorno socialista. Anuncian que volverán a citar a la Comisión del Senado al exjefe de gabinete de Sánchez, Juan Manuel Serrano, recién imputado.

En el marco del homenaje a Miguel Ángel Blanco, los populares se han centrado hoy en recalcar la minoría parlamentaria del Gobierno, arremetiendo especialmente contra sus alianzas con Bildu. Desde el PP insisten en que "son protagonistas de la política española porque Sánchez lo ha permitido, y a cambio de ese beneficio Sánchez sigue en la Moncloa".

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