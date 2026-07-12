Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

CORRUPCIÓN

El PP estrecha el cerco sobre el PSOE tras las dudas sobre el origen de las joyas de Zapatero

Los populares reactivan su ofensiva contra los socialistas y citarán en la Comisión del Senado al recién imputado Juan Manuel Serrano. Fue exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en 2018 y expresidente de Correos.

(Foto de ARCHIVO) FILED - 22 February 2009, Berlin: FILE PHOTO - Spanish Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero speaks at a press conference at the Chancellery in Berlin. Photo: Soeren Stache/dpa 22/02/2009 ONLY FOR USE IN SPAIN

El PP estrecha el cerco sobre el PSOE tras las dudas sobre el origen de las joyas de Zapatero | EUROPAPRESS

Publicidad

Annabel Maymí
Publicado:

Más de 50 días han pasado desde la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y el misterio en torno al origen de las joyas sigue sin resolverse, a pesar de que el exlíder socialista pidió 10 días después de su declaración en la Audiencia Nacional para esclarecer el origen de las piezas.

Este escenario ha reactivado la ofensiva total del Partido Popular, que denuncia lo que considera un síntoma de degradación institucional. Desde las filas populares, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha criticado con dureza la doble vara de medir del expresidente: "Zapatero se subía al púlpito y nos daba lecciones; hoy es símbolo de una época de hipocresía que se resquebraja". Sin embargo, los reproches no solo llegan desde la oposición.

Voces que compartieron primera línea política con el expresidente han comenzado a marcar distancias. Es el caso de su exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, quien ha reconocido abiertamente sus dudas sobre la procedencia de las joyas: "Yo tengo dudas de que sean regalos oficiales cuando era presidente del Gobierno". Sevilla ha añadido que en la época en la que trabajó estrechamente con él "tenía muy claro estas cosas", desmarcándolo de la gestión de aquella etapa.

Con este clima de tensión, el Partido Popular vuelve a poner el foco en los presuntos casos de corrupción que rodean al entorno socialista. Anuncian que volverán a citar a la Comisión del Senado al exjefe de gabinete de Sánchez, Juan Manuel Serrano, recién imputado.

En el marco del homenaje a Miguel Ángel Blanco, los populares se han centrado hoy en recalcar la minoría parlamentaria del Gobierno, arremetiendo especialmente contra sus alianzas con Bildu. Desde el PP insisten en que "son protagonistas de la política española porque Sánchez lo ha permitido, y a cambio de ese beneficio Sánchez sigue en la Moncloa".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

La tensión entra la Iglesia y el Gobierno aumenta tras la respuesta de Argüello y las críticas del Ejecutivo

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños

Publicidad

España

(Foto de ARCHIVO) FILED - 22 February 2009, Berlin: FILE PHOTO - Spanish Prime Minister Jose Luis Rodriguez Zapatero speaks at a press conference at the Chancellery in Berlin. Photo: Soeren Stache/dpa 22/02/2009 ONLY FOR USE IN SPAIN

El PP estrecha el cerco sobre el PSOE tras las dudas sobre el origen de las joyas de Zapatero

Imagen de archivo de una concentración en la que uno de los participantes muestra una foto del concejal del PP Miguel Ángel Blanco

¿Saben los jóvenes quién fue Miguel Ángel Blanco?

Juanma Moreno da la última hora del incendio

Juanma Moreno confirma que el incendio de Los Gallardos ha sido "cruento, complejo, difícil y terrible"

Sumar celebrará este sábado una asamblea con el objetivo de reorganizarse tras la salida de Yolanda Díaz
Política

Sumar celebra una asamblea para reorganizarse tras la salida de Yolanda Díaz

Óscar López
Política

El PSOE elige a Óscar López como 'antidoto' contra Ayuso para las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid

Imagen de Pedro Sánchez y de Juan Manuel Serrano
CORRUPCIÓN PSOE

Imputado el expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano: se estrecha el cerco judicial sobre el mapa de las empresas públicas

La investigación judicial sobre las presuntas irregularidades en empresas públicas salpica el núcleo duro que acompañó al presidente en su regreso a Ferraz.

Antonio Sanz
Los Gallardos

El consejero defiende que la decisión de no utilizar el Es Alert en el incendio de Los Gallardos se debe a razones técnicas

Si se hubiera utilizado este método se hubiera enviado un mensaje de alerta a zonas que no estaban en peligro.

El presidente de la Junta de Andalucia Juanma Moreno es informado de las últimas novedades sobre el incendio de Los Gallardos a su llegada al Puesto de mando en el parque de bomberos de la localidad almeriense de Turre

Polémica tras la decisión de la Junta de Andalucía de no usar el Es Alert tras el incendio de Los Gallardos

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños

La tensión entra la Iglesia y el Gobierno aumenta tras la respuesta de Argüello y las críticas del Ejecutivo

Vuelo de Instrucción de la princesa Leonor junto a su padre, Felipe VI, en la Academia General del Aire y del Espacio, a 18 de junio de 2026, en San Javier (Murcia) FUERZAS ARMADAS;PRINCESA LEONOR;FELIPE VI;AVIÓN;VUELO;19 JUNIO 2026 Casa de S.M. el Rey 19/06/2026

La trayectoria militar de la Princesa Leonor culmina después de tres años

Publicidad