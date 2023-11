¿Cómo será la próxima legislatura? La bronca sesión de investidura da varias pistas

Ha sido investido presidente del Gobierno. Pedro Sánchez se ha presentado a la votación como un mandatario legítimo y defensor de la convivencia entre los españoles. Su discurso fue el resumen de lo que será la legislatura que ya ha arrancado desde hoy mismo hasta los próximos cuatro años, pese a desconocerse quiénes formarán parte del nuevo Ejecutivo. El nombramiento del mismo prevé conocerse a comienzos de la semana que viene.

Los compromisos de Pedro Sánchez

Ocho compromisos basados en la defensa de un modelo de Estado igualitario económica y socialmente marcarán los próximos cuatro años del gobierno liderado por el Partido Socialista y por el resto de fuerzas progresistas e independentistas.

Pero dejando a un lado la intención de reforzar el Estado del Bienestar con compromisos como un nuevo Estatuto de los Trabajadores o la reducción de la jornada laboral, el debate va más allá y en la calle se respira un clima de tensión política en torno a la palabra más mencionada en estos momentos: amnistía.

División interna

Protestas sin cesar a la sede del PSOE en Ferraz y en varios puntos del país siembran el rechazo al gobierno del socialista.

Otro frente que tiene Sánchez es Junts Per Catalunya. Las palabras de su portavoz durante el debate de investidura indican la postura de los independentistas. Dan su voto pero no a cualquier precio, pese haberse aprobado la propuesta de la ley de amnistía. Miriam Nogeras fue tajante: "Si no se avanza, no apoyaremos ninguna iniciativa de su gobierno", dijo. El "malestar" de la catalana vino después de que Sánchez pronunciara el "perdón" en su discurso. Los independentistas quieren que el dirigente "se atreva" a hablar de la cuestión catalana "de forma directa", pero, según Nogueras, no lo hizo ayer.

Además de esta tensión con los socios de investidura, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se encontrará con otro escollo: Unidas Podemos. El partido de Ione Belarra, sin grises, es claro y reconoce públicamente la fractura con la coalición Sumar encabezada por Yolanda Díaz. "El nuevo Gobierno está dejando a Podemos una ancha avenida por la izquierda para recorrer", ha dicho este jueves Pablo Iglesias en el medio 'Diario Red'.

La declaraciones del exdirigente morado llegan después de que Irene Montero asegurase que "Podemos se distinguirá claramente de Sumar".

El mensaje de la oposición

En este escenario en el que la legislatura prevé ser complicada con los socios de gobierno, el socialista deberá lidiar también con la oposición. Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, ya ha avisado que harán todo lo posible para que la amnistía no llegue a la práctica.

Así, los populares han aprovechado la amplia mayoría que tienen en el Senado para congelar hasta dos meses la medida de gracia. Coalición Canaria también va en contra de su aplicación.

"No ha conseguido el apoyo de nadie, lo ha comprado, que es muy distinto, firmando cheques que todos pagaremos", denunciaba Feijóo este miércoles. El popular aseguró que las "ganas de comer del independentismo" llegan en el preciso momento en el que Sánchez tiene un "hambre insaciable de poder" tras los resultados del 23J. Estos comicios han demostrado que el país se encuentra totalmente dividido y que ni Feijóo ni Sánchez han tenido la capacidad de reunir sus apoyos a cualquier precio.

Núñez Feijóo también habló de "corrupción política". Dijo que la investidura "nace de un fraude" y promovió su "no a la desigualdad entre los españoles". También aclaró que el contenido de la ley de amnistía "perfilará un reencuentro con el derecho de las conductas vinculadas al golpe al Estado de 2017".