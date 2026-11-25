Quedan solo cuatro días para las elecciones generales del 29N en España y los candidatos intensifican su campaña con mítines de sus partidos, actos y entrevistas en los medios de comunicación.

La candidata a la presidencia del Gobierno por Frente Amplio, Ada Colau, ha concedido una entrevista a EFE en la que augura que, si Santiago Abascal llega a la vicepresidencia, copiará la fórmula de Donald Trump en Estados Unidos y desplegará "un ICE"por las calles de España con el objetivo de "perseguir" a migrantes, feministas y personas del colectivo Lgtbi.

Colau está convencida de que Abascal implantará un sistema como el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) de Estados Unidos si reúne el poder necesario para llevarlo a cabo.

"Me pone los pelos de punta pensar que Abascal pueda ser vicepresidente"

"A mí, como persona progresista, pero también como mujer, como persona del colectivo Lgtbi, como ciudadana democrática, me pone los pelos de punta pensar que Abascal pueda ser vicepresidente de este país", ha asegurado la candidata de Frente Amplio durante su última entrevista.

Vox, el único ausente en las marchas contra la violencia machista

Este miércoles 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y el partido de Santiago Abascal será el único que no cuente con una representación en las distintas manifestaciones que se llevarán a cabo durante el día de hoy.