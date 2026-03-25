Los audios momentos antes del apagón: "Hostia, hostia, hostia... ¡A tomar por culo!"

Las comunicaciones internas entre operadores eléctricos y Red Eléctrica el día del apagón vuelven al centro del debate tras conocerse nuevas transcripciones. Antena 3 Noticias ha tenido acceso al contenido de varias llamadas realizadas horas antes del denominado "cero eléctrico", en las que ya se advertía de una situación de inestabilidad en el sistema.

Según estos audios, dos horas antes del corte total del suministro, distintos operadores alertaron de variaciones en la tensión que afectaban a varias infraestructuras. En una de las conversaciones, un operador señala: "Te llamo porque Trillo está teniendo bastante oscilaciones de tensión, no sé si será por tema de fotovoltaica como en otros sitios o ha pasado algo...". Desde Red Eléctrica reconocen el problema: "Hay oscilaciones en todo el sistema, ¿eh? (Resopla) Está jodida la cosa".

Avisos previos al colapso

Las llamadas reflejan una preocupación creciente conforme avanzaban las horas. En otra comunicación, un operador traslada el riesgo de desconexión de instalaciones: "Me dice Almaraz que está variando muchísimo, que como sigamos así, que se va a disparar la planta". La respuesta del operador del sistema apunta a una situación compleja: "No, hombre... A ver, esta no es una situación idónea, pero vamos... que nosotros estamos haciendo lo que podemos".

El punto crítico queda reflejado en otra de las grabaciones, en la que se recoge el instante en el que el sistema comienza a fallar. Desde Red Eléctrica se escucha: "Hostia, hostia, hostia... ¡A tomar por culo! Nos estamos desconectando".

De forma simultánea, un operador confirma la caída: "Sí, se nos ha ido todo también (...) Se ha ido todo". La respuesta final resume la situación: "Bueno, hala... Se fue".

Comparecencia en el Senado

Estas grabaciones han coincidido con la segunda comparecencia de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, en la comisión de investigación del Senado. Durante su intervención, Corredor ha restado relevancia a estos audios y ha asegurado que no guardan relación directa con las causas del apagón.

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