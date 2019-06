Ciudadanos abre la puerta a llegar a un pacto con el PSOE en Castilla y León

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha abierto la puerta a un pacto con el PSOE en Castilla y León, después de que el líder de Ciudadanos en esta comunidad autónoma, Francisco Igea, expresara las "serias dudas" sobre la "voluntad real" del PP para admitir "el cambio y la regeneración". "A día de hoy todo está abierto", ha señalado Aguado.

El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid ha asegurado que el "socio preferente" para pactar en toda España "tiene que ser el PP". No obstante, asegura que abrirá las puertas a otras formaciones si no es posible pactar con los populares. "Marcamos una serie de criterios para llegar a acuerdos, hemos considerado que el socio preferente en toda España tiene que ser el PP, pero si no es posible por razones de corrupción o por razones de otra índole se abre la puerta a otras formaciones", afirma.

Aún así, Ignacio Aguado ha dejado claro que, "en cualquier caso", Ciudadanos no pactará "con populistas ni con nacionalistas" y que actuarán pensando en los ciudadanos. "Hay un comité de negociación de gobierno que está en marcha, que decide con qué partido podemos llegar a acuerdos siempre pensando, en este caso, en los ciudadanos de Castilla y León".

Asimismo, ha recordado que Albert Rivera le transmitió al Rey que los españoles habían situado a Cs "en la oposición con más de 4 millones de votos". "Más pronto que tarde habrá un cambio en el Gobierno protagonizado por Ciudadanos y encabezado por Rivera", ha concluido Aguado.

