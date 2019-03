CiU pide a Rajoy un trato "justo" a Cataluña fiscal, social y políticamente

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha demandado hoy al líder del PP, Mariano Rajoy, un trato "justo" con Cataluña tanto en materia fiscal, como social y políticamente, y le ha instado a rehacer los "puentes derribados" de las relaciones entre el Estado y su comunidad.



Así de tajante se ha expresado Duran en su intervención en la sesión de investidura, en un discurso en el que no ha desvelado si los diputados de CiU darán mañana su apoyo a Rajoy como presidente del Gobierno.



Duran ha querido comenzar su intervención con una sugerencia al próximo presidente del Gobierno: que gestione con "tiento" su mayoría absoluta no sea que le ocurra lo que al último Ejecutivo de José María Aznar, que pasó a la oposición por un "mal uso" de esa mayoría.

Dotar a Cataluña de mayor soberanía

El representante de CiU ha reprochado a Rajoy que no haya utilizado esta mañana en su discurso de investidura las palabras "plural" o "diversa" y le ha advertido de que ahora le corresponderá "contribuir, si eso es posible y es su deseo, a rehacer los puentes derribados de las relaciones entre Cataluña y las instituciones del Estado".



Ha repasado las medidas económicas que su grupo defiende para salir de la crisis, pero ha dejado claro que su prioridad es Cataluña y que, por tanto, defenderá un trato justo para su comunidad.



Justo económicamente a través del denominado Pacto Fiscal; justo socialmente porque en Cataluña 1,5 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza y justo políticamente "reconociendo y respetando la especificidad de Cataluña" y sus deseos de mayor autogobierno, ha añadido.



En suma, se trata de dotar a Cataluña de una mayor soberanía y de respetar y fomentar una lengua y una cultura que, a juicio de Duran, "están en inferioridad de condiciones respecto al castellano".

Gran parte de su discurso ha estado centrada en la reivindicación de un Pacto Fiscal, que debe acordarse después de que se permitiera la "frivolidad" de que un tribunal "deslegitimado", el Constitucional, se pronunciara sobre el Estatut, ha subrayado.



Con la sentencia de la norma catalana, se abrió una "brecha que no será fácil de sellar", ha subrayado Duran antes de ironizar sobre las "prisas" de Rajoy por renovar ahora el Tribunal Constitucional y preguntarse "por qué ahora y no antes de esa sentencia".



Tras recordar que en los últimos 25 años el déficit fiscal de Cataluña con el Estado se ha mantenido constante entre el 8 y el 8,5 por ciento, ha afirmado que la capacidad de la Generalitat para modular sus ingresos es mínima y ha criticado la actitud del actual Gobierno por no pagar los 759 millones que el Estado no ejecutó en infraestructuras, tal y como quedó fijado en el Estatut.



Por ello, ha preguntado a Rajoy si está dispuesto a corregir esa "incalificable actitud", si corregirá el déficit fiscal de Cataluña, que ha cifrado en 16.000 millones y si aportará los 1.400 millones que corresponden a la comunidad por el Fondo de Competitividad.

España les está "haciendo más pobres"

Según Duran, España les está "haciendo más pobres" y Cataluña "no está dispuesta a aguantar más tiempo esa asfixia financiera". "La gente está harta y no le faltan razones. Nosotros también", ha avisado.



A su juicio, nadie entiende que el Gobierno catalán tenga que adoptar drásticas reducciones de gasto en políticas básicas, porque no tendría que tomarlas si ese déficit fiscal no fuera tan cuantioso.



Ha pedido a Rajoy que reconozca públicamente que "el café para todos" fue un error, pero que deje aparte a Cataluña porque esta comunidad quiere una relación bilateral con el Estado y un Pacto Fiscal que permita a esta autonomía recaudar el 100 por ciento de los impuestos y ser competente en su modulación.



Un Pacto, ha asegurado Duran, que encaja en la Constitución y que apoya el 75 por ciento de la población catalana.Si Rajoy no lo lleva adelante, ha subrayado el portavoz de CiU, lo único que provocará es "una aceleración del choque de trenes".