El PP cita a declarar a Zapatero en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido llamado a declarar en el comisión de investigación del Senado por el caso Koldo. La portavoz del PP, Alicia García, ha informado este jueves que su partido ha decidido citarlo por sus supuestas conexiones con directivos de la aerolínea Plus Ultra, investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales, según informa Europa Press.

El PP se basa en la reunión del dirigente socialista con Julio Martínez, directivo de Plus Ultra, 72 horas antes de que este fuera arrestado, imputado por la Audiencia Nacional por la trama en torno a la compañía.

"Los españoles están viendo en directo la descomposición política y moral del sanchismo. Lo de los últimos días es especialmente grave y pese a todo nadie dimite, el Gobierno no asume responsabilidades y los socios miran para otro lado. En ningún país democrático podría suceder esto sin que el Gobierno cayera. Sánchez se rodeó de comisionistas, corruptos, acosadores y conseguidores. Ahora ya hablamos también de un ex presidente como José Luis Rodríguez Zapatero que podría estar implicado en uno de los entramados más opacos que rodean al actual Gobierno", ha aseverado la portavoz.

Los de la formación de Alberto Núñez Feijoo creen que "cuando uno se reúne con delincuentes, favoreces a delincuentes y oculta un delito", está obligado a rendir cuentas con la justicia. "Zapatero tendrá que explicarlo todo. Sus relaciones con Maduro, con Plus Ultra y qué sabía, desde cuándo lo sabía y quién advirtió de actuaciones policiales y judiciales contra los directivos de Plus Ultra. El telón se está cayendo y quien movía los hilos del sanchismo es Zapatero", ha afirmado García.

Zapatero niega su intervención en el rescate

El expresidente socialista negó en declaraciones a La Sexta haber mediado en el rescate de la aerolínea, al igual que ha rechazado cualquier implicación en actuaciones judiciales relacionadas con Julio Martínez. Zapatero afirma que no tenía conocimiento de ninguna operación policial ni judicial y, por tanto, niega haber dado ningún "chivatazo". Además, ha afirmado que nunca intervino en el proceso de rescate de Plus Ultra y que tampoco mantuvo reuniones ni contactos con responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo encargado de canalizar las ayudas públicas.

El Gobierno sostiene que el rescate fue "transparente"

Tanto el dueño de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, como su director ejecutivo, Roberto Roselli, quedaron en libertad con medidas cautelares el pasado sábado, tras ser detenidos en una operación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales. La investigación se centra en un real decreto aprobado en marzo de 2021 por el que el Gobierno autorizó una ayuda de 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI para la aerolínea Plus Ultra. Por su parte, el ejecutivo ha recalcado que a la hora de conceder esos préstamos se tuvieron en cuenta criterios "absolutamente transparentes", y que los aspectos técnicos fueron validados por el Tribunal de Cuentas, TJUE y la Comisión Europea.

