Se investiga al alcalde de Jérica por supuestas agresiones sexuales a dos menores

Un juzgado de Segorbe investiga al alcalde de Jérica (Castellón), el popular Jorge Peiró, por presuntos delitos de agresión sexual respecto a dos menores de edad, según ha informado el Tribunal Superior de Justica de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Jorge Peiró es alcalde de Jérica desde el año 2019. Esta causa está abierta desde hace unos meses. Es su momento, la jueza impuso al investigado medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de los dos denunciantes, que continúan vigentes en la actualidad.

Por su parte, el PP de la provincia de Castellón ha informado de que ha solicitado al Comité de Derechos y Garantías la suspensión de militancia "inmediata" de Jorge Peiró. De la misma forma, se ha procedido a cesarle "con carácter inmediato" como asesor del Grupo Popular de la Diputación Provincial de Castellón. El partido ha mostrado "respeto máximo a la justicia y a la presunción de inocencia".

El PSPV-PSOE exige su dimisión como alcalde

El PSPV-PSOE de la provincia de Castelló ha reclamado a la presidenta del PP provincial y de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, que exija a Jorge Peiró la dimisión como alcalde de Jérica tras su imputación.

La secretaria de Organización del PSPV-PSOE en Castelló, Maria Jiménez, ha señalado que "las decisiones judiciales adoptadas son absolutamente incompatibles con que Peiró continúe ostentando una responsabilidad pública".

De esta forma, la socialista ha emplazado a Marta Barrachina y al secretario general del PP provincial, Salvador Aguilella, a actuar "con contundencia".

