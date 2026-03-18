El CIS señala vencedor al PSOE en unas elecciones generales, pero recorta la ventaja sobre el PP a 8,5 puntos

El PP reduce a 8,5 puntos su distancia con el PSOE en estimación de voto, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). A pesar de ello, los socialistas, con un 31,8%, seguirían siendo la fuerza más votada, por delante de los populares, con el 23,3%. El sondeo se llevó a cabo entre el 2 y el 6 de marzo, antes de las elecciones de Castilla y León y después del inicio de la guerra de Irán.

El barómetro también refleja la caída de Vox, que pierde 2,3 puntos, hasta el 16,6% en estimación de voto. El PSOE cae también, 0,8 puntos, mientras que el PP sube cuatro décimas desde el último barómetro.

Último CIS

El último barómetro del CIS, publicado en febrero, señalaba al PSOE como vencedor de las elecciones con 9,7 puntos por encima del PP, mientras que Vox obtendría casi el 19% de los votos. Según el CIS en aquel momento, los socialistas obtendrían el 32,6% de los votos, subiendo un 0,9 con respecto al anterior barómetro publicado en enero, y aumentando hasta los 9,7 puntos la diferencia con el PP, que caería una décima situándose en el 22,9% de los votos.

Vox era el gran beneficiado según este barómetro de Félix Tezanos, consolidándose como tercera fuerza en España, obteniendo un 18,9% de los votos y situándose a tan solo 4 puntos del PP. Atendiendo a este estudio, Sumar perdería dos décimas con respecto al mes anterior, obteniendo el 7% de los votos en unas hipotéticas elecciones generales, por encima de Podemos, que subiría hasta el 3,9% y Se Acabó La Fiesta, que se situaría en un 2,4% tras crecer 0,6 puntos.

El PP se impone en Castilla y León

Alfonso Fernández Mañueco (PP), ganó las elecciones el pasado domingo con 33 procuradores tras subir dos escaños. El PSOE, con Carlos Martínez como candidato, también crece dos escaños y logra 30 procuradores en las Cortes. Por su parte, Vox se quedó en 14 procuradores tras lograr un escaño más que en las pasadas elecciones. Entre los partidos provinciales, Unión del Pueblo Leonés logra 3 escaños, mientras que Soria Ya y Juntos Por Ávila conservan un procurador cada uno. Sin embargo, Sumar-IU, Podemos y Ciudadanos quedan fuera de las Cortes de Castilla y León para la nueva legislatura.

Aunque desde el Partido Popular auguraban unos resultados con los que pudieran alcanzar la mayoría absoluta, Mañueco ha celebrado los resultados. Entre gritos de "¡Presidente, presidente!", el candidato del PP hizo su valoración: "El PP ha ganado las elecciones en Salamanca y en Castilla y León" comenzaba, para después afirmar que estos resultados son "el respaldo al proyecto de futuro que hemos explicado a lo largo y ancho de nuestra comunidad".

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