Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Castilla Y León
Barcelona
España
Madrid

CIS

El CIS señala vencedor al PSOE en unas elecciones generales, pero recorta la ventaja sobre el PP a 8,5 puntos

El sondeo se llevó a cabo entre el 2 y el 6 de marzo, antes de las elecciones de Castilla y León y después del inicio de la guerra de Irán.

Pedro S&aacute;nchez

Pedro SánchezEUROPAPRESS

Publicidad

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

El PP reduce a 8,5 puntos su distancia con el PSOE en estimación de voto, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). A pesar de ello, los socialistas, con un 31,8%, seguirían siendo la fuerza más votada, por delante de los populares, con el 23,3%. El sondeo se llevó a cabo entre el 2 y el 6 de marzo, antes de las elecciones de Castilla y León y después del inicio de la guerra de Irán.

El barómetro también refleja la caída de Vox, que pierde 2,3 puntos, hasta el 16,6% en estimación de voto. El PSOE cae también, 0,8 puntos, mientras que el PP sube cuatro décimas desde el último barómetro.

Último CIS

El último barómetro del CIS, publicado en febrero, señalaba al PSOE como vencedor de las elecciones con 9,7 puntos por encima del PP, mientras que Vox obtendría casi el 19% de los votos. Según el CIS en aquel momento, los socialistas obtendrían el 32,6% de los votos, subiendo un 0,9 con respecto al anterior barómetro publicado en enero, y aumentando hasta los 9,7 puntos la diferencia con el PP, que caería una décima situándose en el 22,9% de los votos.

Vox era el gran beneficiado según este barómetro de Félix Tezanos, consolidándose como tercera fuerza en España, obteniendo un 18,9% de los votos y situándose a tan solo 4 puntos del PP. Atendiendo a este estudio, Sumar perdería dos décimas con respecto al mes anterior, obteniendo el 7% de los votos en unas hipotéticas elecciones generales, por encima de Podemos, que subiría hasta el 3,9% y Se Acabó La Fiesta, que se situaría en un 2,4% tras crecer 0,6 puntos.

El PP se impone en Castilla y León

Alfonso Fernández Mañueco (PP), ganó las elecciones el pasado domingo con 33 procuradores tras subir dos escaños. El PSOE, con Carlos Martínez como candidato, también crece dos escaños y logra 30 procuradores en las Cortes. Por su parte, Vox se quedó en 14 procuradores tras lograr un escaño más que en las pasadas elecciones. Entre los partidos provinciales, Unión del Pueblo Leonés logra 3 escaños, mientras que Soria Ya y Juntos Por Ávila conservan un procurador cada uno. Sin embargo, Sumar-IU, Podemos y Ciudadanos quedan fuera de las Cortes de Castilla y León para la nueva legislatura.

Aunque desde el Partido Popular auguraban unos resultados con los que pudieran alcanzar la mayoría absoluta, Mañueco ha celebrado los resultados. Entre gritos de "¡Presidente, presidente!", el candidato del PP hizo su valoración: "El PP ha ganado las elecciones en Salamanca y en Castilla y León" comenzaba, para después afirmar que estos resultados son "el respaldo al proyecto de futuro que hemos explicado a lo largo y ancho de nuestra comunidad".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Las etiquetas en braille serán obligatorias para los grandes supermercados en alimentos con alérgenos

Braille

Publicidad

España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al Gran Duque Guillermo V, en el Palacio de la Moncloa, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). Los Grandes Duques de Luxemburgo, Guillermo V y Stéphanie Marie, inician hoy una visita de presentación a España, cinco meses después de asumir el trono, en la que los Reyes ofrecerán un almuerzo en su honor, se reunirán con el presidente del Gobierno, y mantendrán un encuentro privado con los presidentes del Congreso y del Senado.05 MARZO 2026;...

El CIS señala vencedor al PSOE en unas elecciones generales, pero recorta la ventaja sobre el PP a 8,5 puntos

Oriol Junqueras y Salvador Illa

El Govern retira los Presupuestos en Cataluña y ERC se compromete a apoyarlos antes de verano

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Congreso

Feijóo llama "perdedor" a Sánchez y el presidente le acusa de "decir sí a la guerra y no a las ayudas", streaming en directo

Zapatero en Venezuela.
Venezuela

Zapatero regresa a Venezuela para apoyar el proceso de amnistía a presos políticos y es reconocido como "campeón de la paz"

Exdirector de Carreteras, Javier Herrero
Caso Koldo

Una transferencia "sospechosa" de 25.000 euros coloca al exdirector de Carreteras en el centro del caso Koldo

Braille
Braille

Las etiquetas en braille serán obligatorias para los grandes supermercados en alimentos con alérgenos

La medida afectará a 13.339 establecimientos en toda España, que puede llegar a suponer un desembolso total de 368,39 millones de euros.

Petrolero
España

España liberará 11,5 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas por el impacto de la guerra en Irán

Se iniciará con una primera fase que pondrá en el mercado el equivalente a cuatro días de consumo, unos 3,75 millones de barriles. Es el equivalente a 12,3 días de consumo nacional.

Koldo García

El último recurso de Koldo: pide suspender el juicio por vulneración de derechos

El candidato de Vox a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán, ofrece declaraciones a los medios tras ejercer su derecho al voto, a 15 de marzo de 2026, en Carbajal de la Legua, Sariegos, León, Castilla León (España). Los castellanoleoneses están llamados hoy a las urnas para elegir a los 82 procuradores que compondrán el parlamento autonómico. 15 MARZO 2026;ELECCIONES AUTONÓMICAS Fernando Otero / Europa Press 15/03/2026

Vox se doblega ante una nueva victoria del PP: "Queremos medidas concretas plazos y garantías de ejecución"

Feijóo en los pasillos del Congreso de los Diputados

Feijóo, tras las palabras de Felipe VI reconociendo abusos en la conquista de América: "Examinar cosas del sigo XV ahora es un disparate"

Publicidad