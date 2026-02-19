Elecciones Castilla y León 2026: cómo puedo solicitar que no me llegue propaganda electoral

Las elecciones a las Cortes de Castilla y León de 2026 se celebran el próximo domingo 15 de marzo de 2026, de acuerdo con el Decreto 1/2026, de 19 de enero, firmado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Se trata de una convocatoria que se produce tras el agotamiento ordinario de la legislatura. Son 82 representantes los que integrarán las nuevas Cortes de Castilla y León. En esta ocasión, te explicamos cómo evitar que las formaciones políticas te envíen propaganda electoral postal si así lo deseas.

De acuerdo con lo previsto en Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General (LOREG), en su artículo 39.3, si no quieres recibir propaganda electoral postal de ninguna formación política en el buzón postal del domicilio en que estás empadronado, lo que tienes que hacer es plantear una solicitud en el Ayuntamiento, Consulado o Delegación Provincial del Censo Electoral que le corresponda. También es posible realizarla en la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística.

Solicita tu voto por correo

En caso de querer llevar a cabo tu derecho a voto por correo, es muy importante tener en cuenta los plazos. El voto por correo podrá solicitarse hasta el 5 de marzo, incluido, y el sobre con la papeleta deberá depositarse en una oficina de Correos como máximo el miércoles 11 de marzo.

En el caso de los electores residentes en el extranjero, existen varias vías:

Aquellos que viven de forma permanente fuera de España, recibirán dos envíos postales, uno a partir del 7 de febrero con la documentación electoral y otro desde el 18 de febrero con las papeletas, y podrán remitir su voto a la oficina consular hasta el 10 de marzo o depositarlo en urna entre el 7 y el 12 de marzo.

En el caso de los residentes temporales en el exterior, será imprescindible figurar como residentes en el consulado y solicitar el voto en esa oficina hasta el 14 de febrero; después, una vez recibida la documentación en su domicilio, podrán enviar su voto por correo hasta el 11 de marzo, inclusive, encajando así su participación en el mismo marco de plazos que el voto por correo dentro del territorio nacional.

