Cataluña avisa que no devolverá ninguna competencia al Estado

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha rechazado este viernes la reforma de las administraciones que propone el Gobierno y le ha invitado a suprimir los ministerios que tienen las competencias transferidas, por lo que ha exigido que "antes de pedir y dar lecciones, hagan los deberes".



Mas se ha pronunciado así sobre la reforma de las administraciones del Ejecutivo central que prevé la supresión o fusión de 57 organismos públicos, al tiempo que instará a las comunidades a eliminar también algunos de los suyos cuyas competencias puede asumir la Administración del Estado.



El presidente catalán, que ha clausurado la asamblea general de la Asociación Catalana de Innovación del Sector Cárnico Porcino (Innovacc) en Olot (Girona), ha criticado durante su discurso la reforma del Gobierno del PP, informa la Generalitat.



Mas ha indicado que el Estado tiene "ministerios enteros, con centenares de funcionarios, que no tienen ya competencias porque éstas están traspasadas y, aún así, no son suprimidos".



En este sentido, el presidente catalán ha agregado: "(el Gobierno) lecciones las dan todas, pero los deberes no los hacen".



Asimismo, el presidente catalán se ha mostrado contrario a la medida del Ejecutivo que prevé la supresión de organismos públicos autonómicos y ha recordado que el Gobierno tienen algunos entes "duplicados" como el Imserso o el de Puertos del Estado.



"¿Se imaginan que hacen centenares de funcionarios trabajando en Madrid en Puertos del Estado?", ha ironizado Mas sobre este último ejemplo que ha citado.