La Generalitat de Cataluña ha garantizado que el próximo 14 de febrero "habrá elecciones", tal y como está previsto, y para ello está ultimando un protocolo para preservar la seguridad sanitaria de la jornada y facilitar el voto, incluso desde su casa, a las personas confinadas por la pandemia de la COVID-19. Tras varios días de especulaciones, alimentadas por la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, que condicionó las elecciones catalanas del 14F a que los datos epidemiológicos indiquen que podrán celebrarse con garantías democráticas y sanitarias, hoy la propia portavoz del Govern ha querido matizar sus palabras. "¿Duda? Ninguna en absoluto. Este gobierno está trabajando en todos los protocolos que garanticen que estas elecciones de Cataluña se llevarán a cabo con todas las garantías", ha subrayado. Según Budó, "el Govern solo se plantea celebrar elecciones el 14 de febrero, con todas las garantías sanitarias y democráticas. No hay ningún plan B".

Cómo funciona el voto telemático

Son tres los objetivos que se marca el Govern de cara a las elecciones de Cataluña del 14F: garantizar la salud pública, garantizar que todo el mundo -incluso las personas contagiadas o en cuarentena- pueda votar y que la información electoral llegue a todos los electores. ¿Cómo podrán los afectados por coronavirus ejercer su derecho a voto? El conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, ha detallado la fórmula. La Generalitat ha recibido la "confirmación de la Junta Electoral" de que se permitirá que "cualquier ciudadano pueda solicitar su voto de forma telemática desde casa a través de un certificado digital y que la emisión del voto pueda hacerse en el momento en que el funcionario de Correos lleve la documentación a casa". El funcionario de Correos, ha señalado Solé, estará "habilitado para custodiar ese voto", de manera que las personas que hayan solicitado esta modalidad "podrán votar sin salir de casa". La Generalitat impulsará, ha dicho Solé, una campaña institucional para fomentar el voto por correo y reclamará al Estado que "habilite todos los recursos necesarios" para hacer frente al previsible "incremento" de este tipo de voto.

Sin ley electoral

El Govern está acabando de elaborar los protocolos para hacer todo eso posible sin que sea necesario, según ha comentado Budó, aprobar de forma exprés una ley electoral parcial en el Parlament. "La voluntad del Govern es resolverlo sin tener que hacer cambios legislativos", ha explicado Budó, que ha asegurado que si hay que plantearse alguna modificación legal se hará "desde el consenso absoluto" con los grupos parlamentarios. En todos estos años los partidos catalanes no se han puesto de acuerdo en una ley electoral propia. Cuando, "en cuestión de días", el Govern tenga listos los protocolos, convocará a los grupos parlamentarios para "compartir este trabajo" y "escuchar sus dudas, inquietudes o sugerencias". El presidente de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, se ha mostrado abierto a que pueda cambiarse la fecha de las elecciones catalanas si así lo recomendara la situación sanitaria y mediando el consenso parlamentario y la luz verde de la Junta Electoral, pero no apoyaría una hipotética ley electoral parcial. Por su parte, el PSC y los comunes han pedido al Govern que convoque a todos los grupos con presencia en el Parlament para abordar conjuntamente los preparativos de las elecciones de Cataluña de 2021, mientras que la CUP ha advertido de que "no aceptará" un aplazamiento de los comicios con el pretexto de la pandemia, ya que sospecha que esto podría "ocultar los intereses" de JxCat o ERC. Tras la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat en octubre y la inexistencia de un candidato a la investidura para sustituirlo, el Parlament activó la cuenta atrás hacia la convocatoria automática -justo dentro de un mes- de nuevas elecciones, que caerán el domingo 14 de febrero.