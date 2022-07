Caso de los ERE: Las opciones judiciales de Griñán para evitar la prisión

El abogado de José Antonio Griñán anunció que la defensa del expresidente de la Junta de Andalucía va a recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la sentencia del caso de los ERE. A Griñán se le condena a seis años de prisión y 15 años de inhabilitación por un delito de malversación y prevaricación.

La vía del indulto, es una de las que contempla el entorno de Griñán para evitar la prisión, pero no es la única. Le queda otra baza a corto plazo, que es el recurso al Tribunal Constitucional. Asimismo, el Tribunal Supremo (TS) tiene todavía que redactar la sentencia. Respecto al constitucional (de mayoría progresista), examinará en primera instancia si admite a trámite el recurso de amparo. En ese caso, examinaría si suspende el ingreso en prisión mientras lo resuelve.

Por norma general, el Constitucional no deja en suspenso condenas graves, es decir, aquellas que se sitúan por encima de los cinco años de prisión. Después de ser notificada la sentencia en septiembre, la Fiscalía solicitará o no el ingreso en prisión inmediata. La Audiencia Provincial de Sevilla podrá acordar el ingreso o suspenderlo a la espera de lo que dictamine el TC.

¿Indulto a Griñán?

En su visita a Varsovia (Polonia), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ha referido a la mesa de diálogo en Cataluña, pero sí al caso de los ERE que salpica al PSOE. Se le ha preguntado por un posible indulto y no ha exclamado ni sí, ni no. Su respuesta ha sido ambigua, no descarta un indulto, pero tampoco lo confirma. Era la primera vez que se refería al escándalo y lo ha hecho para defender a Chaves y Griñán.

Caso de los ERE

El caso de los ERE en Andalucía ha sido uno de los más mediáticos en la historia de España y ha salpicado de lleno a históricos dirigentes del PSOE en Andalucía, región que ha sido un histórico feudo socialista durante años.

Entre los condenados, también se encuentran otras figuras mediáticas de los gobiernos del PSOE andaluz, como es el caso de Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías (condenados a 9 años de inhabilitación, como Manuel Chaves), José Antonio Viera o Antonio Fernández (condenados a siete años de prisión y a 18 años de inhabilitación). Los únicos absueltos en el proceso fueron Manuel G. Martínez (interventor general de la Junta de Andalucía durante una década), Francisco del Río (jefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía durante siete años) y Lourdes Medina (secretaria general técnica de Empleo).