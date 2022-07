Sánchez, sobre Chaves y Griñán: "No hubo enriquecimiento personal, están pagando justos por pecadores"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado este miércoles a Polonia para firmar junto al primer ministro Mateusz Morawiecki un acuerdo en materia de Defensa. En su visita, el jefe del Ejecutivo ha respondido a preguntas sobre la trama corrupta de los ERE y las sentencias contra los expresidentes andaluces, José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

Sánchez asegura que "no hubo enriquecimiento"

Al respecto, Sánchez ha admitido que "no hubo enriquecimiento" y que tanto Chaves como Griñán "están pagando justos por pecadores". "Me gustaría recordar algo bien evidente. Ambos dimitieron de sus responsabilidades políticas hace más de un lustro, es más, ni tan siquiera han sido acusados de haberse lucrado, ni haberse llevado un céntimo, ni haber financiado irregularmente organizaciones políticas. Por tanto no hubo enriquecimiento personal, lo que sí que hubo fueron dimisiones", ha subrayado.

Además, ha dejado claro que el Gobierno que dirige es "limpio, y ha sido implacable contra la corrupción". "Hemos condenado siempre los comportamientos de quienes se aprovecharon de un mecanismo aprobado por el Ejecutivo andaluz que ayudó a cientos de trabajadores y de empresas en momentos de muchísima dificultad. En todo caso, ni de Chaves ni de Griñán se puede afirmar que hayan tenido nada que ver. En este caso, están pagando justos por pecadores", ha puntualizado.

Estas palabras del presidente llegan poco después de que la cúpula del PSOE defendiera públicamente la honestidad de ambos políticos. "Mas allá del fallo, nos ratificamos en la honorabilidad de estas personas, que han dedicado su vida al servicio público y en cuyos mandatos se ha producido buena parte del progreso de Andalucía", afirmó este pasado martes el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas.

También la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha mantenido la inocencia de los dos políticos. "Su integridad llegó al extremo de renunciar a cualquier responsabilidad pública el mismo día que se conoció su imputación. Todo el partido defiende la honestidad que ha quedado demostrada", ha añadido la nueva portavoz socialista.

"Mi vida habría terminado"

Hace unos meses, Carlos Alsina entrevistó en Onda Cero a al expresidente de la Junta de Andalucía sobre la sentencia por los ERE. En aquel momento, Griñán aseguró que si finalmente la justicia ratificaba la pena, "no tendría más remedio que acatar la sentencia" y su vida "habría terminado".