La defensa de Griñán insiste en su inocencia y agotará todas las vías legales, indulto incluido: "Haremos todo lo posible"

Este pasado martes, se conoció la sentencia del caso ERE, a falta de su publicación definitiva, en la que se ratificaba la condena a 18 personas, de las cuales solo habrá una que no se cumplirá, relativa a un condenado que falleció en el año 2020. Tres personas fueron absueltas, y los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, vieron ratificadas sus condenas, ambos por inhabilitación, y en el caso del último, también con prisión.

La gran noticia saltó minutos después de conocerse la sentencia, cuando el abogado de José Antonio Griñán, en declaraciones exclusivas a Atresmedia, señalaba que no descartaba pedir un indulto para su defendido. En caso de que lo solicitara, debería hacerlo pidiéndolo expresamente al Gobierno de España, lo cual pondría en una tesitura muy complicada a Pedro Sánchez, dado que el presidente tendría que ser quien decidiera si lo concede o no.

Precisamente, el abogado de Griñán, José María Calero, se ha pronunciado este miércoles en el programa Espejo Público sobre las posibilidades que se plantea de cara a la defensa cuando se publique la sentencia definitiva el próximo mes de septiembre. Calero ya ha confirmado que recurrirán la sentencia al Tribunal Constitucional si su cliente es condenado a prisión, y también que "no descarta" pedir el indulto si fuera la última vía legal para evitar la condena.

Un indulto que podría dividir al Gobierno

Calero asegura que "haremos todo lo posible", en alusión a las vías legales que pretende agotar para evitar que Griñán entre en prisión. El expresidente andaluz aseguró en su momento que, en el caso de que fuera condenado, "acataría la sentencia, pero mi vida habría terminado". A sus 76 años, y en investigación desde hace más de una década, José Antonio Griñán deberá esperar hasta el mes de septiembre para conocer cuál será su destino final.

Su abogado asegura que "no es propio de una sociedad sana que tengamos prisa por ese momento de entrar en prisión. Entrará cuando deba entrar, si es que debe entrar". Califica de "sorpresa" la decisión del Tribunal Supremo de mantener los cargos por malversación, del cual hay dos magistradas que aún deben emitir un voto particular. La votación resultó bastante ajustada (tres magistrados votaron a favor frente a otros dos que lo hicieron en contra).

Y ese es uno de los argumentos que usará el abogado de Griñán para defenderle. "Yo muchas veces me pongo en sus zapatos y no sé si sería capaz de aguantar", dice Calero sobre el estado de ánimo de su defendido. Sobre la posibilidad de pedir un indulto, señala que "tiene un sentimiento de humanidad, de criterio, de equidad". Añade que "hay motivos para pedir el indulto", y que no descarta pedirlo si se dieran las circunstancias para solicitarlo.