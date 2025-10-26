Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Carlos Mazón acompañó a Maribel Vilaplana a un parking tras la comida de El Ventorro

Este dato, confirmado por el entorno de la periodista, desmentiría el itinerario que el president de la Generalitat dice que realizó para acudir al Palau.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón. EFE

Alba Gutiérrez
Publicado:

A escasos días de que se cumpla un año de la DANA que arrasó varios municipios de Valencia y que dejó 229 víctimas mortales, siguen apareciendo nuevas informaciones sobre la actividad del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante aquel fatídico día.

Tal y como ha podido confirmar el diario Levante-EMV, el president de la Generalitat Valenciana acompañó a la periodista Maribel Vilaplana, con quien mantuvo una comida de trabajo el pasado 29 de octubre, a un aparcamiento ubicado cerca del restaurante ElVentorro. En concreto, Vilaplana tenía aparcado su vehículo en ese parking y llegaron a ese lugar alrededor de las 18:45 horas de la tarde.

A principios del pasado mes de septiembre, la periodista remitió una carta a los medios de comunicación en la que explicaba que salió de El Ventorro entre las 18:30 y las 18:45 horas, pero jamás precisó que lo hiciera con Carlos Mazón. Tal y como ha confirmado una fuente autorizada de la periodista, Vilaplana omitió ese detalle porque lo consideró "intrascendente", ya que el aparcamiento está ubicado al lado del restaurante donde comieron.

De la misma manera, esa fuente ha asegurado que "lo normal" es que ambos salieran juntos y Mazón le acompañase al aparcamiento "que está a unos 200 metros" del restaurante. Además, añade que, al no considerarse un dato relevante, ese detalle no se incluyó en la carta.

Por su parte, fuentes de la Generalitat han indicado que el president salió de El Ventorro a las 18:45 horas junto a la periodista, la acompañó al aparcamiento, ubicado en la glorieta de la Paz, y desde ese lugar se desplazó al Palau de la Generalitat, andando por la calle La Paz.

Asimismo, la jueza de Catarroja, que está instruyendo la causa penal por la gestión de la DANA, ha citado a la periodista Maribel Vilaplana a declarar el próximo 3 de noviembre a las 9.30 horas de la mañana.

Una comida de "carácter profesional"

Tal y como podía leerse en el documento de tres páginas que Maribel Vilaplana remitió a los medios, fue Carlos Mazón quien le citó para tener una comida "de carácter profesional" en un restaurante en el centro de Valencia. Según el documento, Vilaplana llegó al restaurante "pasadas las 15.00 horas" después de estacionar su coche en un aparcamiento cercano.

Según la versión de la periodista, durante la comida el president le planteó "varias alternativas". Entre esas opciones, destacaba la de "presentar una candidatura a un cargo en la televisión autonómica", una opción que ella misma rechazó "por convicción personal y profesional".

La expresentadora afirmó en su carta que "en un momento dado de la comida, el presidente empezó a recibir llamadas que interrumpieron su conversación". Sin embargo, ni ella preguntó por el contenido de las llamadas ni Mazón le trasladó "ninguna inquietud" sobre ellas.

Asimismo, Maribel Vilaplana aseguró que esa cantidad de llamadas "demoraron" su salida del restaurante, la cual se produjo "entre las 18.30 y las 18.45".

