Sánchez en el Senado, el caso Koldo o el Funeral de Estado por las víctimas de la DANA, marcan al agenda política

El Presidente del Gobierno está citado a la comisión de investigación del Caso Koldo en el Senado.

Antena 3 Noticias
Publicado:

Arranca la nueva semana y con ella las nuevas citas judiciales relacionadas con el caso Koldo. El próximo miércoles 29 de octubre el Supremo ha citado como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno, y a la trabajadora de la Secretaría de Organización del partido Celia Rodríguez, con el objetivo de aclarar los pagos en metálico de determinadas cantidades de dinero por parte del PSOE en favor del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Funeral de Estado por las víctimas de la DANA

Ese mismo miércoles se cumple un año de la DANA, una tragedia que se llevó por delante la vida de 229 personas. Con motivo de ese primer aniversario se celebrará un Funeral de Estado que estará presidido por los Reyes, y al que acudirá el Presidente del Gobierno y todos los presidentes autonómicos, pese a que algunos familiares de las víctimas de la DANA han pedido que Mazón no vaya.

La cita importante de la semana

Aunque la cita importante de la semana será la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Caso Koldo en el Senado el próximo 30 de octubre. El Presidente del Gobierno está citado para dar explicaciones al Partido Popular por los pagos en metálico y para que aclare si ha existido una caja B en el PSOE o no. Según ha adelantado, Pedro Sánchez "responderá a todo con total transparencia".

El president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Carlos Mazón acompañó a Maribel Vilaplana a un parking tras la comida de El Ventorro

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, junto al presidente de Aragón, Jorge Azcón, en la sede de los 'populares' en Zaragoza.
Bendodo urge a Junts a romper con Sánchez: "Ya está bien de apuntalar a un Gobierno corrupto"

Sánchez responsabiliza a Feijóo y Abascal de sostener a Mazón al frente de la Generalitat y el president le acusa de "sacar rédito político del dolor y de la tragedia"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras
La amenaza de Junts de romper con Sánchez comenzó dos meses después de la investidura

La cúpula de los independentistas se reunirá el próximo lunes para decidir si deja de apoyar al Gobierno, aunque nunca ha sido un socio fijo. Puigdemont se da de plazo hasta final de año para decidir si rompe con el Gobierno.

Feijóo carga contra Sánchez: "No va a huir eternamente. Antes o después tendrá que confesar, pagar e irse"

Feijóo acusa a Sánchez de huir de la verdad ante su próxima comparecencia por el 'caso Koldo' y le advierte de que, diga lo que diga, "irá al juzgado".

Antonio Tejero permanece "estable" y continúa su recuperación "en el entorno familiar"

Junts eleva la presión sobre Sánchez y estudia romper con el Gobierno: "No buscamos discursos vacíos ni titulares"

Leonor entrega a Valdesoto el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: "¡Es un pueblo afayadizu! Vamos, que estamos muy a gusto aquí"

