Sánchez en el Senado, el caso Koldo o el Funeral de Estado por las víctimas de la DANA, marcan al agenda política

Arranca la nueva semana y con ella las nuevas citas judiciales relacionadas con el caso Koldo. El próximo miércoles 29 de octubre el Supremo ha citado como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno, y a la trabajadora de la Secretaría de Organización del partido Celia Rodríguez, con el objetivo de aclarar los pagos en metálico de determinadas cantidades de dinero por parte del PSOE en favor del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Funeral de Estado por las víctimas de la DANA

Ese mismo miércoles se cumple un año de la DANA, una tragedia que se llevó por delante la vida de 229 personas. Con motivo de ese primer aniversario se celebrará un Funeral de Estado que estará presidido por los Reyes, y al que acudirá el Presidente del Gobierno y todos los presidentes autonómicos, pese a que algunos familiares de las víctimas de la DANA han pedido que Mazón no vaya.

La cita importante de la semana

Aunque la cita importante de la semana será la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Caso Koldo en el Senado el próximo 30 de octubre. El Presidente del Gobierno está citado para dar explicaciones al Partido Popular por los pagos en metálico y para que aclare si ha existido una caja B en el PSOE o no. Según ha adelantado, Pedro Sánchez "responderá a todo con total transparencia".

