Sánchez responsabiliza a Feijóo y Abascal de sostener a Mazón al frente de la Generalitat tras la "negligente gestión" de la Dana

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha señalado este domingo a los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, como responsables de que Carlos Mazón continúe al frente de la Generalitat Valenciana, pese a lo que considera una "negligente gestión" de la Dana que dejó 229 víctimas mortales hace un año.

Durante la clausura de las jornadas del PSOE en León, Sánchez ha asegurado este domingo que "la gestión que hizo la Comunidad Valenciana con la Dana fue negligente y el apoyo que prestan Feijoo y Abascal a Mazón es indecente". "¿Por qué sigue Mazón al frente de la presidencia de la Generalitat Valenciana?" y añadió que esta pregunta tiene "dos responsables: su jefe político, Feijóo, y su principal apoyo parlamentario, Santiago Abascal", ha subrayado.

El jefe del Ejecutivo ha mencionado la manifestación masiva celebrada este sábado en Valencia, donde decenas de miles de personas reclamaban la dimisión del presidente valenciano. "Vimos una movilización realmente masiva de los ciudadanos valencianos", y ha comparado la situación con la "desidia y mala gestión" que, a su juicio, también se ha vivido en Castilla y León frente a los efectos de la emergencia climática.

Sánchez confía en agotar la legislatura

Durante su intervención, Sánchez también se ha mostrado optimista sobre la estabilidad del Gobierno. "Frente a la parálisis de otros, nosotros a seguir gobernando y avanzando", ha afirmado. Desde el PP, sin embargo, advierten que el ciclo político del Ejecutivo está agotado. "No es capaz de avanzar en nada porque ya no tiene la mayoría que le dio el Gobierno", ha declarado el coordinador general del PP, Elías Bendodo, que también acusa al presidente de haber "jugado al trile" con la prometida amnistía.

El dirigente popular reta además a Junts a tomarse en serio su amenaza de ruptura con el Gobierno: "Es la hora de plantarse de verdad, de que los socios de Sánchez se den cuenta de que están apoyando a un gobierno corrupto, que los ha engañado". Sánchez, por su parte, responde con ironía a las críticas del PP: "Desde que soy presidente, el único cambio propiciado por el PP ha sido el cambio de líder, y ya van tres, y cada vez van a peor".

Caso Koldo y la comparecencia en el Senado

El presidente del Gobierno afrontará esta semana su comparecencia en la comisión del Senado sobre el caso Koldo, en la que deberá responder a las preguntas de la oposición. Desde el PP, Bendodo advierte que "si dice la verdad, tapará delitos; decir la verdad será un esfuerzo importante", añadiendo que Sánchez deberá "despejar las dudas de la caja B".

