Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Partido Popular

Feijóo carga contra Sánchez: "No va a huir eternamente. Antes o después tendrá que confesar, pagar e irse"

Feijóo acusa a Sánchez de huir de la verdad ante su próxima comparecencia por el 'caso Koldo' y le advierte de que, diga lo que diga, "irá al juzgado".

Feij&oacute;o carga contra S&aacute;nchez: &quot;No va a huir eternamente. Antes o despu&eacute;s tendr&aacute; que confesar, pagar e irse&quot;

Feijóo carga contra Sánchez: "No va a huir eternamente. Antes o después tendrá que confesar, pagar e irse"Europa Press

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzada una dura advertencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pocos días de su comparecencia en la comisión del Senado que investiga el 'caso Koldo'. Desde Zaragoza, durante el Día del Afiliado del PP en Aragón, Feijóo ha avisado de que si el jefe del Ejecutivo miente ante el Senado, estaría sumando "a su Gobierno un nuevo delito".

El dirigente popular ha subrayado que "en la actualidad de la política europea, un presidente nunca ha tenido que contestar por más corrupción de la que tendrá que contestar el señor Sánchez", y le ha advertido que "no podrá huir eternamente". "Antes o después tendrá que confesar, pagar e irse", ha asegurado entre los aplausos del público.

"Sólo tiene tres opciones"

Feijóo ha enumerado las tres opciones que, según él, tiene Sánchez ante la comisión: decir la verdad, lo cual cree que será "muy difícil", mentir, lo que supondría "sumar a su Gobierno un nuevo delito" o ponerse a la defensiva y no responder. En cualquiera de los casos, ha advertido, "irá al juzgado". porque "no puede seguir escondiéndose".

Durante su intervención, ha acusado al Gobierno de estar rodeado de corrupción, y presidido "por el que no vio ni se enteró de la corrupción en su propio coche", y ha ironizado sobre la vicepresidenta Yolanda Díaz, agradeciéndole que haya reconocido que "hay Gobierno de corrupción para rato".

"España no es su Gobierno, sino que lo padece"

Feijóo ha defendido este sábado que su objetivo es "un cambio político real" que devuelva "la dignidad y el respeto a las instituciones", y ha criticado que el Ejecutivo socialista "crea problemas en lugar de resolverlos". "España no es su Gobierno, España lo padece. No es su arrogancia, ni su mentira, ni su soberbia", ha afirmado. El líder del PP ha insistido en que su partido quiere "instituciones limpias, independientes y útiles" y un país "respetado dentro y fuera de Europa".

También ha mencionado a los autónomos: "Les han subido nueve veces las cotizaciones y ahora quieren subirlas una décima", y ha remarcado que el PP trabaja para que "vuelva a merecer la pena trabajar".

En un tono irónico, ha cerrado su discurso haciendo referencia a los retrasos ferroviarios: "No puede ser que cuando cojas un tren a tu Gobierno se le ocurra hablar del cambio de hora. Hombre, no. Para cambios de hora, los que hace Renfe. Si quieres realmente solucionar el cambio de hora, que los trenes lleguen a su hora".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

La princesa Leonor llama a "salir de la trinchera" y volver "al respeto por quienes piensan diferente"

La princesa Leonor llama a "salir de la trinchera" y volver "al respeto por quienes piensan diferente"

Publicidad

España

Feijóo carga contra Sánchez: "No va a huir eternamente. Antes o después tendrá que confesar, pagar e irse"

Feijóo carga contra Sánchez: "No va a huir eternamente. Antes o después tendrá que confesar, pagar e irse"

El exteniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero

Antonio Tejero permanece "estable" y continúa su recuperación "en el entorno familiar"

Jordi Turull

Junts eleva la presión sobre Sánchez y estudia romper con el Gobierno: "No buscamos discursos vacíos ni titulares"

Premio Pueblo Ejemplar de Asturias 2025
Pueblo Ejemplar de Asturias 2025

Leonor entrega a Valdesoto el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: "¡Es un pueblo afayadizu! Vamos, que estamos muy a gusto aquí"

El rey Felipe, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, al término de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias celebrada este viernes en el Teatro Campoamor, en Oviedo.
Premios Princesa de Asturias

De la ausencia de una premiada a las emotivas palabras de Leonor a su hermana, las anécdotas de los Premios Princesa de Asturias

Sánchez reafirma el compromiso de España con Ucrania: "Seguiremos a su lado hasta lograr una paz justa y duradera"
Guerra Ucrania

Sánchez reafirma el compromiso de España con Ucrania "hasta lograr una paz justa y duradera"

El presidente del Gobierno ha participado en la reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania para reafirmar el compromiso "firme de España con Ucrania en todos los ámbitos". Sánchez ha anunciado nuevas ayudas militares, cooperación humanitaria y la adhesión a la iniciativa de la OTAN para la compra conjunta de armas destinadas a Kiev.

El rey Felipe VI interviene durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias
Princesa de Asturias

Felipe VI, en los Premios Princesa de Asturias: "Vivimos en un mundo que se debate entre dos extremos que son, por igual, inquietantes"

Felipe VI destaca la labor de los premiados y la importancia de la transmisión de valores en la sociedad actual

Princesa de Asturias

"Hija de una equis y un boomer", Leonor defiende el papel y dedica una carta a cada premiado en los Princesa de Asturias

La princesa Leonor llama a "salir de la trinchera" y volver "al respeto por quienes piensan diferente"

La princesa Leonor llama a "salir de la trinchera" y volver "al respeto por quienes piensan diferente"

Los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa Leonor (i) y la infanta Sofía (d), durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias.

El Rey cede protagonismo a la Princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias

Publicidad