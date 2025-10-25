Feijóo carga contra Sánchez: "No va a huir eternamente. Antes o después tendrá que confesar, pagar e irse"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzada una dura advertencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pocos días de su comparecencia en la comisión del Senado que investiga el 'caso Koldo'. Desde Zaragoza, durante el Día del Afiliado del PP en Aragón, Feijóo ha avisado de que si el jefe del Ejecutivo miente ante el Senado, estaría sumando "a su Gobierno un nuevo delito".

El dirigente popular ha subrayado que "en la actualidad de la política europea, un presidente nunca ha tenido que contestar por más corrupción de la que tendrá que contestar el señor Sánchez", y le ha advertido que "no podrá huir eternamente". "Antes o después tendrá que confesar, pagar e irse", ha asegurado entre los aplausos del público.

"Sólo tiene tres opciones"

Feijóo ha enumerado las tres opciones que, según él, tiene Sánchez ante la comisión: decir la verdad, lo cual cree que será "muy difícil", mentir, lo que supondría "sumar a su Gobierno un nuevo delito" o ponerse a la defensiva y no responder. En cualquiera de los casos, ha advertido, "irá al juzgado". porque "no puede seguir escondiéndose".

Durante su intervención, ha acusado al Gobierno de estar rodeado de corrupción, y presidido "por el que no vio ni se enteró de la corrupción en su propio coche", y ha ironizado sobre la vicepresidenta Yolanda Díaz, agradeciéndole que haya reconocido que "hay Gobierno de corrupción para rato".

"España no es su Gobierno, sino que lo padece"

Feijóo ha defendido este sábado que su objetivo es "un cambio político real" que devuelva "la dignidad y el respeto a las instituciones", y ha criticado que el Ejecutivo socialista "crea problemas en lugar de resolverlos". "España no es su Gobierno, España lo padece. No es su arrogancia, ni su mentira, ni su soberbia", ha afirmado. El líder del PP ha insistido en que su partido quiere "instituciones limpias, independientes y útiles" y un país "respetado dentro y fuera de Europa".

También ha mencionado a los autónomos: "Les han subido nueve veces las cotizaciones y ahora quieren subirlas una décima", y ha remarcado que el PP trabaja para que "vuelva a merecer la pena trabajar".

En un tono irónico, ha cerrado su discurso haciendo referencia a los retrasos ferroviarios: "No puede ser que cuando cojas un tren a tu Gobierno se le ocurra hablar del cambio de hora. Hombre, no. Para cambios de hora, los que hace Renfe. Si quieres realmente solucionar el cambio de hora, que los trenes lleguen a su hora".

