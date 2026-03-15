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Elecciones Castilla y León 2026: ¿Cuándo se contará el voto CERA desde el extranjero?

Castilla y Léon celebra hoy sus comicios y tanto los residentes en España como en el extranjero están llamados a votar. Te contamos todos los detalles sobre el voto CERA.

Imagen de archivo de una urna electoral.

Imagen de archivo de una urna electoral.EFE

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Los castellano leoneses acuden hoy a las urnas para elegir al próximo presidente de la comunidad autónoma. Un total de 2.097.768 electores están llamados a votar, 3.145 más que en las elecciones del 13 de febrero de 2022, un 0,2% más. El INE detalla que el incremento se debe a un aumento del censo en el extranjero de 20.043 y una reducción de 16.898 en el de residentes en la Comunidad.

El voto CERA es el que está destinado para estas personas que residen en el extranjero y es siempre el último en el recuento, de manera que cuando los resultados están muy reñidos puede resultar clave e incluso el traspaso de un escaño de una formación política a otra.

Voto CERA

Una vez que finaliza el plazo para el depósito del voto en urna, todos los votos (recibidos por correo o depositados en urna) deberán ser remitidos a la Oficina que a estos efectos se constituya en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que procederá a su envío urgente a las Juntas Electorales encargadas del escrutinio.

Resultará indispensable para la validez de estos votos que conste claramente en el sobre dirigido a la Junta Electoral correspondiente el sello de la Oficina Consular de Carrera o Sección Consular de la Misión Diplomática correspondiente, que certifique de modo indubitable el cumplimiento de los plazos previstos.

Fue en febrero de 2022 la última vez que Castilla y León acudió a las urnas. En aquel momento, la convocatoria fue anticipada y supuso la primera vez que un presidente de la Junta adelantaba las elecciones en la comunidad. Hasta aquella ocasión, los comicios autonómicos se celebraban tradicionalmente el cuarto domingo de mayo.

Tras esa cita electoral, el Partido Popular fue la fuerza más votada con un 31,4% de los votos, seguido muy de cerca por el PSOE, que obtuvo un 30,02%. Por su parte, Vox se situó como tercera fuerza política con un 17,64% de los votos, protagonizando una fuerte subida respecto a 2019: pasó de un solo asiento a sumar 13 escaños, es decir, 12 más que en la anterior legislatura.

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