Asens recibe el alta hospitalaria tras recibir un trasplante de riñón de su madre

Jaume Asens, diputado en el Parlamento Europeo de Comuns-Sumar, ha recibido el alta hospitalaria tras serle trasplantado un riñón de su madre. La operación ha sido "delicada" y ha salido bien, informaba en un comunicado en redes sociales.

"He salido del hospital después de unos días difíciles, convaleciente tras una operación delicada: un trasplante de riñón, el de mi madre.

Evoluciona favorable

"De momento, todo evoluciona bien, a la espera de comprobar cómo responde el cuerpo y si aparece algún rechazo. Ahora mismo sigo con anemia y las defensas muy bajas, pero avanzando, poco a poco".

Asens ha indicado que esta experiencia le ha enfrentado de forma radical a dos certezas: la fragilidad de la vida y la importancia "irrenunciable" de la sanidad pública.

"He visto de cerca la profesionalidad, la entrega y la humanidad de quienes la sostienen cada día. No es una abstracción: son vidas cuidando vidas", ha subrayado el eurodiputado.

Finalmente, ha pedido no olvidar a quienes viven la fragilidad en condiciones extremas, como en Palestina, Siria, Líbano, Irán y "tantos otros lugares atravesados por la violencia y la lógica de un orden internacional que normaliza el dolor de unos mientras protege el privilegio de otros".

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