El inspector del caso Gürtel denuncia una "estrategia" para desmantelar la investigación sobre la contabilidad B del PP

El inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional Manuel Morocho, figura clave en la investigación del 'caso Gürtel', ha denunciado en la Audiencia Nacional la existencia de una "estrategia" para "desmantelar" el grupo policial que investigaba la contabilidad B del Partido Popular.

Durante su declaración en el juicio por la 'Operación Kitchen', Morocho ha asegurado que esa situación afectó directamente al desarrollo de la investigación y a la elaboración de informes clave sobre los conocidos como 'Papeles de Bárcenas'.

El inspector ha afirmado que sufrió presiones para no incluiur el nombre de Mariano Rajoy en uno de los informes relacionados con la contabilidad opaca del PP. Además, ha descrito un clima de "autocensura" dentro del equipo.

Un grupo desmantelado

Morocho ha detallado cómo el equipo de investigación fue perdiendo efectivos con el paso del tiempo. De los 11 agentes que lo formaban en 2013, tres de ellos se fueron, entre los que se encontraba "un inspector que tenía un peso importante en los informes".

Un año después, en 2014, se marchó otro subinspector, y en 2015 cinco más, lo que dejó al grupo sin capacidad suficiente para continuar con normalidad el trabajo. "No había capacidad investigativa para hacerlos", ha resumido el inspector ante el tribunal.

Informes que no llegaron a realizarse

Como consecuencia de esta situación, Morocho ha explicado que algunos informes sobre los 'Papeles de Bárcenas' nunca llegaron a elaborarse o no pudieron entregarse al juez en las condiciones previstas: "Hubo que hacer cambios, modificaciones, alteraciones" y "desagregar del cuerpo del informe elementos sustanciales y ponerlo en los anexos porque no querían que figuraran", ha declarado.

Además, ha señalado que "se expuso una metodología de trabajo que no correspondía a lo que desde el grupo se había realizado". Aun así, ha asegurado que intentó "buscar una estrategia para que el juez tuviera conocimiento sin que figuraran expuestos con la metodología que veníamos utilizando desde que se empezó la investigación".

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