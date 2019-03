El PP califica las medidas del Gobierno de aisladas, inconexas e incoherentes

El coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, dijo que su formación hace una valoración "crítica" de las medidas contenidas en el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros, porque se trata de reformas "aisladas, inconexas e incoherentes" y se confirma que cuando se trata de hacer ajustes, el Gobierno "arremete contra los más débiles", como ocurre con los parados de larga duración, al decretar el fin de las ayudas de 426 euros, e igual que hizo antes con los pensionistas, a los que ha congelado la pensión.

En rueda de prensa tras la comparecencia de la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado para explicar las medidas, Montoro ha señalado que el Grupo Popular "se reserva" el sentido del voto a la norma a la espera de conocer su redacción exacta, si bien se ha mostrado en contra de la subida de impuestos al tabaco, que a su juicio no será la última, y ha lamentado que los beneficios fiscales a pymes "dejan fuera a los autónomos".

Asimismo, se ha mostrado contrario a la privatización del 49% de AENA y el 30% de Loterías, porque sólo busca "hacer caja rápido" renunciando a "ingresos importantes del Estado" de los que el país no pude prescindir "en un momento de crisis tan grave como el actual".

Montoro ha arremetido duramente contra la "improvisación" del Ejecutivo de José Luis Rodríguez, asegurando que España necesita "reformas estructurales". "No sabemos si esto es el plan B, que habían negado reiteradamente, o el plan C o vamos a llegar al plan Z. En una situación tan grave, con sucesivas crisis de duda, así no se puede gobernar", ha denunciado.

"Lamentable la ausencia de Zapatero en la cumbre"

El dirigente 'popular' ha asegurado que para lo que ha aprobado hoy el Gobierno, es "lamentable" que España haya prescindido de una "presencia institucional" en la Cumbre Internacional en la persona de José Luis Rodríguez Zapatero, como las que "necesita España" en un momento "tan crítico" de la situación de España.

Para el PP, la "relajación" de los mercados en los últimos días obedece a la actuación "excepcional" del Banco Central Europeo y no a las medidas presentadas el miércoles por Zapatero en el Congreso, que no muestran ninguna "voluntad de reforma", más allá de subir los impuestos y hcer recaer los ajustes "en la pate más débil de la sociedad". "El PSOE está haciendo recortes sociales que cuando el PP fue Gobierno no hizo ni se le ocurrió hacer", ha incidido.

"Ha copiado mal al PP"

En este sentido, ha señalado que la ratificación por parte delGobierno de que en febrero finalizará definitivamente el programa de las ayudas de los 426 euros a parados de larga duración que no reciben ninguna prestación es otro "recorte social" que se trata de disimular con un refuerzo del empleo público con la contratación de 1.500 nuevos orientadores, pero no servirá para los parados.

Aunque ha admitido que algunas de las medidas contenidas en el decreto son a propuesta del PP, el Gobierno las ha "copiado" de forma fragmentaria sin enmarcarlas en reformas estructurales, por lo que esto no garantiza de ningún modo su voto a favor en el Congreso, donde, además, los 'populares no tendrán la oportunidad forzar la tramitación como proyecto de ley y hacer aportaciones para mejorar el texto, debido al apoyo de PNV y CC al PSOE.